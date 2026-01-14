miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 20:33

En la Costa, Kicillof juntó a su tropa y cargó duro contra Milei: "devolvele a la provincia todo lo que le robaste"

El gobernador trazó un panorama híper crítico de la marcha de la economía. Apuntó a la marcha de la temporad, pero fue más allá. Después, encabezó un encuentro del MDF.

Por Agencia DIB
Kicillof en el Golf Club de Villa Gesell.&nbsp;

Kicillof en el Golf Club de Villa Gesell. 

El gobernador Axel Kicillof cruzó con dureza al presidente Javier Milei, a quien le pidió que devuelva a la provincia “todo lo que le robaste”, al tiempo que consideró que la economía nacional enfrenta una crisis de actividad “comparable a la pandemia ”.

Más noticias
La reunión del MDF en Gesell. 

Fuerte apoyo de Kicillof a la reelección indefinida de intendentes, en la apertura del año del MDF
Kicilof, en la reunión del MDF en 2025. 

Kicillof reúne su núcleo duro en Gesell, con la pelea contra Máximo en el PJ al tope de la agenda

Tenemos que ver el patético espectáculo de un gobierno nacional que festeja mientras sufre la industria, el comercio, el turismo, la construcción. Vaya a saber qué festeja porque tienen un programa económico que beneficia y que le va muy bien solamente al 15%, como mucho ”, dijo Kicillof durante la primera de sus conferencias de verano, que realizó en el Golf Club de Villa Gesell.

El gobernador bonaerense puso como ejemplo de su visión de la economía lo que ocurre con la temporada turística. “Aunque vemos que el Gobierno nacional festeja, hay una realidad que ya no se puede ocultar: mientras hay récord de viajes a Brasil y de ocupación en Punta del Este, se destruyen el turismo local, la industria y el consumo”, dijo.

Kicillof buscó contratar eso con el modo en que su administración encara la temporada: “Con mucho ingenio estamos pudiendo sostener algo de actividad durante una temporada difícil. En los diarios decían que hubo récord de turismo y de ocupación. Pero el récord de turismo argentino fue en Brasil y de ocupación fue en Punta del Este

Pero su crítica apuntó a la marcha de la economía en general: no hay sector que se salve de la política económica de Milei. Nosotros vamos a seguir recorriendo, escuchando, vamos a seguir mejorando, pero necesitamos que esta política económica cambie. No hay forma de que mejore el empleo, los salarios, la producción, el turismo con esta misma política económica asique vamos a seguir trabajando”.

En ese marco, le recordó al Presidente la deuda que Provincia le reclama al Estado nacional: “Milei, devolvele a la Provincia todo lo que le robaste. Podes estar enojado, puede no gustarte Perón, Keynes, Kicillof. Puede no gustarte nadie, pero es ilegal apropiarse de los fondos para educación, salud, jubilaciones, obra pública y usarlo para la timba como lo estás haciendo. Asique a devolverle a la Provincia lo que le corresponde a los y las bonaerenses”.

Mesa política

Kicillof, por otra parte, activó la mesa política del Movimiento Derecho al Futuro con una reunión que calcó a aquella que dio origen al espacio, el año pasado, en el mismo lugar. Como en esa oportunidad, fueron de la partida intendentes -se pudo ver al anfitrión Barreda y a Fernando Espinoza (La Matanza), Fabián Cagliardi (Berisso), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), entre otros-.

También fueron de la partida integrantes del gabinete provincial como Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Nicolás Kreplak (Salud), Estela Díaz (Mujeres), Javier Rodríguez (Asuntos Agrarios), Javier Alonso (Seguridad) y Santiago Pérez Teruel, asesor general de gobierno.

En la agenda estuvo presente el plan para federalizar la figura del gobernador y amplia el MDF con alianzas en las provincias y la incorporación de otros sectores del peronismo y de otras fuerzas política. Y la disputa por la presidencia del PJ bonaerense, con cierre de listas previsto para el 8 de febrero y dos pre candidatos que todavía no llegan a una síntesis: Verónica Magario, por el MDF y Máximo Kirchner, que quiere reelegir.

Temas
Ver más

Fuerte apoyo de Kicillof a la reelección indefinida de intendentes, en la apertura del año del MDF

Kicillof reúne su núcleo duro en Gesell, con la pelea contra Máximo en el PJ al tope de la agenda

Gremios rechazaron la oferta de 1,5% de suba sin retroactivo: ¿cómo sigue la negociación?

El récord que Kicillof teme perder y el libertario que puso primera

Los diputados libertarios repudiaron a Kicillof por rechazar la operación de Trump en Venezuela

Kicillof anunció que pronto comenzarán las obras de la autovía de Mar de Ajó a Pinamar

Récord de destrucción de trabajo formal: 33.100 puestos menos en octubre

Duro revés para el gobierno: la justicia le devolvió la obra social de los trabajadores rurales a Voytenco

La historia solidaria del "Roña" Castro: abrió 20 comedores y asegura que "cada vez hay más hambre"

El Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas 3, 5, 7, 205 y de autopistas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre el precio de los peajes. 

El Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas 3, 5, 7, 205 y de autopistas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La reunión del MDF en Gesell. 

Fuerte apoyo de Kicillof a la reelección indefinida de intendentes, en la apertura del año del MDF

Por  Andrés Lavaselli