martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 08:10

Kicillof recibió a pastores en medio de la preocupación por la pobreza

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió a las máximas autoridades de las iglesias evangélicas del país.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof con autoridades de las iglesias evangélicas del país.

Axel Kicillof con autoridades de las iglesias evangélicas del país.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con pastores evangélicos de distintas iglesias en La Plata, en un encuentro que sirvió para “dialogar sobre el trabajo social y espiritual” que vienen haciendo las instituciones de culto y puso sobre la mesa la preocupación por el aumento de la pobreza.

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“Nos reunimos con autoridades pastorales evangélicas para conversar sobre la situación social de nuestro país ante el crecimiento de la pobreza a nivel nacional”, contó el gobernador, que recibió a autoridades de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (Fecopeba), de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (Aciera) y de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).

Fue en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Cultos, Juan Torreiro; y el diputado provincial Mariano Cascallares.

Durante el encuentro, coincidieron en la preocupación por el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y dialogaron sobre el trabajo social y espiritual que realizan las iglesias evangélicas. En ese sentido, subrayaron que las comunidades de culto representan un ejemplo de paz, respeto y convivencia ciudadana.

En representación de Fecopeba estuvieron presente su vicepresidente, el pastor Diego Vega; y el secretario, pastor Oscar Mautisi. Por parte de Aciera participaron el vicepresidente de Relaciones Externas, pastor Rafael Pedace; el pastor Marcelo Vitrano y el directivo nacional, pastor Alberto Rey. En tanto, por FAIE asistieron su presidente, el pastor Leonardo Schindler; el integrante de la Comisión Directiva Sabino Ayala; y la vocal nacional, pastora Gabriela Mulder.

Fuente: Agencia DIB

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