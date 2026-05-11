Monte Hermoso después del temporal: "Hay que reconstruir absolutamente todo", según el Intendente

El municipio de Monte Hermoso elaboró un balance preliminar de los daños ocasionados por el temporal registrado entre el viernes y el sábado de la semana pasada. En ese marco, el intendente Hernán Arranz aseguró que la comuna ya trabaja en la reconstrucción y adelantó que solicitarán asistencia tanto al gobernador Axel Kicillo f como al presidente Javier Milei .

El paso de un ciclón extratropical por la Costa Atlántica provocó olas de siete metros, destrozos e inundaciones

“Necesitamos ayuda de todos ”, afirmó el jefe comunal en diálogo con el programa Panorama, de LU2 , al describir el impacto de la crecida del mar sobre la rambla costera, las pasarelas, columnas de alumbrado y estructuras privadas vinculadas con la actividad turística. “Hay que reconstruir absolutamente todo” , resumió. En ese sentido, indicó que la prioridad inmediata será recuperar la masa de arena que históricamente protegía la costa y luego avanzar con la reparación de la infraestructura pública, con el objetivo de llegar en condiciones a la próxima temporada de verano. “Vamos a pedir ayuda a Provincia y a Nación” , sostuvo. Y agregó: “Vamos a hacer el petitorio y vamos a ir a hablar con ellos”.

Según el informe oficial, entre los daños más severos se encuentra la destrucción casi total de unos 1.500 metros del frente costero de madera, además de aproximadamente 600 metros del camino costanero de material paralelo a la rambla . En el sector céntrico, el frente costero sufrió la destrucción total de unos 100 metros de su estructura de madera y daños parciales en el mirador de cemento. Asimismo, nueve puestos de guardavidas fueron destruidos por completo y otros tres presentan riesgo de derrumbe. A esto se suma la destrucción casi total de dos paradores de gran estructura, la desaparición de dos chiringuitos y daños parciales en otros 17 espacios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó además que el cuerpo de Bomberos Voluntarios debió intervenir durante la noche en tres nichos de gas pertenecientes a paradores afectados. En uno de los casos, fue necesario romper el asfalto para localizar el caño, debido a que la creciente del agua impedía acceder al medidor.

Monte Hermoso Tenporal 03

Por otra parte, se vieron afectados los frentes costeros de Villa Caballero y Villa Faro Recalada, zonas que ya habían sufrido daños significativos en junio del año pasado. También se registró la caída de carteles comerciales, árboles sobre el camino sinuoso de ingreso -sin afectar la circulación- y más de 20 luminarias.

El camino costero que une Monte Hermoso con Sauce Grande, a la altura del Faro Recalada, permanece cortado por la rotura de parte de la calzada. Además, el balneario registró el derribo de seis puestos de guardavidas y la destrucción total de diez cámaras de seguridad.

Monte Hermoso: Emergencia Urbana

El intendente confirmó la declaración de la Emergencia Urbana en el distrito por el término de 180 días y anunció la implementación de un Régimen Excepcional de Alivio y Solidaridad Fiscal destinado a comerciantes y otros actores de la economía local afectados por el fenómeno.

Citado por el diario La Nueva, Arranz calificó el evento climático como inédito para la ciudad. “Ha sido una ciclogénesis que no habíamos visto nunca en la historia. Yo tengo 49 años acá y nunca vimos algo así”, sostuvo.

En cuanto a la asistencia política, confirmó que recibió llamados de Kicillof, del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y de otros dirigentes provinciales y regionales.

Fuente: Agencia DIB