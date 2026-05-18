Trabajadores de la salud marchan el miércoles en rechazo de los fuertes recortes

En un contexto de fuerte preocupación por el deterioro del sistema sanitario, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud realizarán este miércoles una Marcha Federal que se realizará hacia el Ministerio de Salud nacional, en reclamo por los recortes impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Profesionales de la salud alertaron que "la situación es insostenible en todo el sistema sanitario argentino"

Entre los principales puntos de alerta, las entidades señalaron el desfinanciamiento y la interrupción de programas clave como Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas; dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional, con demoras y faltantes en distintas jurisdicciones; y el abandono de las políticas de salud mental en un contexto de creciente demanda.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca expresar un reclamo federal frente a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el acceso a la salud en todo el país.

Conferencia de Prensa El próximo 20 de mayo se viene una gran #MarchaFederal en defensa de la #SaludPública y de nuestros derechos. Salgamos todos y todas a las calles Con la Salud no se juega @PabloMacielLP @CICOP_ok @sutepami @APUAPJujuy @AsociacionCruce @DocAristiA pic.twitter.com/kt59aesBDG

Al respecto, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) destacó que además de la marcha habrá una jornada de paro “en rechazo a la profundización de las políticas de ajuste en salud que están provocando consecuencias incalculables para millones de personas”.

En ese sentido, FESINTRAS afirmó que viene denunciando que el Gobierno libertaria “avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente”.

FESINTRAS está integrada actualmente por los sindicatos CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy), APHEC (Asociación de Personal del Hospital El Cruce), SUTEPA y UTRASACH (Unión de Trabajadores de la Salud del Chaco).

Fuente: Agencia DIB