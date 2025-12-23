martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 09:24

Kicillof promulgó la ley que habilita un endeudamiento por US$ 3.600 millones

La norma sancionada por la Legislatura autoriza a tomar deuda, crea un fondo de inversión para municipios y condona pasivos. La disputa con Nación.

Por Agencia DIB
Kicillof en la Legislatura.&nbsp;

Kicillof en la Legislatura. 

Archivo DIB.

En medio de la disputa con el Gobierno de Javier Milei, la administración bonaerense promulgó la Ley N° 15.561, que autoriza al Ejecutivo a avanzar con un esquema de financiamiento por más de US$3.600 millones, crea un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal y dispone la condonación de deudas que los municipios mantenían por fondos Covid.

Más noticias
cuales son los dias de asueto que otorgo el gobierno bonaerense para las fiestas

Cuáles son los días de asueto que otorgó el Gobierno bonaerense para las fiestas
Axel Kicillof encabezó el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ensenada. (MDF)  video

Kicillof: "Resistir y cuidar no es suficiente, hay que darle al pueblo una perspectiva de futuro"

La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense y había sido sancionada el 4 de diciembre por la Legislatura provincial, tras un extenso proceso de negociación política que incluyó acuerdos con sectores de la oposición y del oficialismo.

Pese a conseguir esa norma clave, la Provincia comenzó una disputa con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes dijeron que no autorizarían la toma de deuda. Es que la operación, como la de cualquier provincia, debe ser autorizada por Nación, ya que la garantía última es la coparticipación de impuestos. La disputa pasa, en realidad, sobre si es “deuda nueva” o si es como dice la Provincia que es para paliar vencimientos de la época de María Eugenia Vidal.

La normativa autoriza en su artículo 1° al Poder Ejecutivo a endeudarse en pesos u otras monedas por hasta US$ 1.045 millones, monto equivalente a los servicios de amortización de la deuda pública previstos para el ejercicio 2025.

En tanto, el artículo 2° habilita al Sector Público Provincial a contraer deuda por hasta US$1.990 millones, con el objetivo de cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales no previsionales, mejorar el perfil de vencimientos, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión.

Fondo municipal y condonación de deudas

Uno de los ejes centrales de la ley es la creación, para los ejercicios 2026 y 2027, del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en los 135 municipios bonaerenses.

El fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. El 70% se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.

Además, el artículo 10 dispone la condonación de las deudas municipales correspondientes al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal (Decreto N° 264/2020) y al Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales (Decreto N° 1610/2023).

Letras del Tesoro y Emergencia

La ley también autoriza a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro por hasta US$250 millones durante el ejercicio 2026.

En paralelo, habilita a Buenos Aires Energía S.A. a endeudarse por hasta US$150 millones para financiar proyectos energéticos, y a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) a tomar deuda por hasta u$s250 millones destinada a obras de inversión pública. En ambos casos, se prevé la posibilidad de otorgar garantías provinciales y constituir fideicomisos.

Por otra parte, la norma crea además una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios, integrada por diputados y senadores, con facultades para requerir información al Ejecutivo, analizar proyectos municipales y recibir reportes trimestrales sobre la evolución de la deuda pública.

Finalmente, introduce modificaciones en normas vinculadas al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico, al Impuesto al Servicio de Electricidad, al Coeficiente Único de Distribución y al régimen de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, entre otros cambios estructurales.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cuáles son los días de asueto que otorgó el Gobierno bonaerense para las fiestas

Kicillof: "Resistir y cuidar no es suficiente, hay que darle al pueblo una perspectiva de futuro"

Kicillof "va a potenciar" las iniciativas que busquen detener la privatización de Nucleoeléctrica

Pese al reclamo sindical, la negociación por salarios de la Provincia pasa a enero

Con drones, detectarán conductores que usen celulares o manejen sin cinturón

La remera de Máximo Kirchner que volvió a tensar la interna del peronismo bonaerense

La Provincia inauguró un nuevo Mercado Bonaerense Fijo en el partido de Moreno

CGT, las CTA y otras organizaciones se movilizan contra la reforma laboral del Gobierno

Kicillof acelera la instalación nacional: foto con Insfrán y más críticas al "centralismo" de Milei

Fuerte tensión en Diputados porque Kicillof les vetó un cambio en el mecanismo para financiar la Cámara

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carolina Piparo junto a Javier Milei.

Carolina Píparo fue designada en el Directorio del Banco Nación en reemplazo de Rodolfo Carvajal

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La marcha universitaria. 

La Justicia otorgó una cautelar para actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles

Por  Agencia DIB