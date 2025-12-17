CGT, las CTA y otras organizaciones se movilizan contra la reforma laboral del Gobierno

Los gremios convocaron a movilizarse mañana contra la reforma laboral del Gobierno.

Agrupaciones sindicales y sociales realizarán mañana a las 15 una movilización hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo. La concentración está prevista en la intersección de la avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde las columnas marcharán hasta la Plaza.

La CGT ratificó la convocatoria tras una reunión de su Consejo Directivo, integrado por el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). A su vez, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación y anunció un paro nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias” y llamó a profundizar las protestas en los distritos provinciales.

También participarán de la movilización las dos centrales de la CTA-la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma- junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, señaló que el proyecto oficial tiene un carácter “regresivo” en relación con los derechos laborales.

Por su parte, el titular de la CTA-T, Hugo Yasky, afirmó que en distintos países del mundo las reformas laborales apuntan a mejorar las condiciones de trabajo, regular a las empresas de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada laboral y garantizar la igualdad de género. A la convocatoria también se sumarán los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes confirmaron su adhesión en defensa de los derechos laborales y de la salud pública. Asimismo, movilizarán los gremios universitarios. Fuente: Agencia DIB

