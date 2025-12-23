Cuáles son los días de asueto que otorgó el Gobierno bonaerense para las fiestas

El Gobierno de Axel Kicillof dispuso asueto para la administración pública bonaerense para los días miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre , en el marco de las fiestas de fin de año. Lo hizo mediante el Decreto N 3063 publicado este martes en el Boletín Oficial.

De esta manera, la gestión Kicillof dio un día más que lo que hizo Javier Milei con los trabajadores estatales nacionales . En este caso, el asueto otorgado es para los días 24 y 31 , pero no para el viernes 26 que sí están incluidos los bonaerenses.

La medida alcanza a los organismos de la administración central y descentralizada y tiene como objetivo facilitar los traslados y encuentros familiares con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en una época del año que genera una fuerte movilidad de personas dentro y fuera del territorio bonaerense.

Sin embargo, l a norma establece una serie de excepciones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. En sentido, quedan exceptuados del asueto el personal de la Policía , del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias, del Servicio Penitenciario Bonaerense, y del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de guardias, emergencias y prestaciones sanitarias que no puedan ser interrumpidas.

También continuarán cumpliendo funciones el personal del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que se desempeñe en dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, hogares y casas de abrigo oficiales, así como quienes realicen tareas de traslado. A ello se suma el personal que trabaja en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, la Línea 144 y los Hogares de Protección Integral, dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

El decreto exceptúa, además, al personal comisionado en el marco del Operativo de Sol a Sol 2025–2026, al personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que se disponga para tal fin y a quienes realicen tareas de Inspección Vial, en función del incremento del tránsito durante las fiestas.

Asimismo, se aclara expresamente que el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que mantendrán su funcionamiento habitual de acuerdo a la normativa vigente.

Fuente: Agencia DIB