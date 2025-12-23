Protesta: la interna peronista se trasladó a otro municipio gobernado por La Cámpora

Un grupo de militantes del Movimiento Evita de Emilio Pérsico y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que responde a Juan Grabois realizó un piquete en la puerta de la Municipalidad de Lanús , a cargo del camporista Julián Álvarez, en medio de la tensión dentro del peronismo bonaerense.

Magario resiste: finalmente no asume como diputada y por ahora le bloquea un cargo clave a La Cámpora

La protesta de los cooperativistas que se instalaron frente a la comuna con neumáticos prendidos fuego se da 24 horas después de un reclamo en Quilmes , distrito administrado hasta hace días por Mayra Mendoza.

Según indicaron los manifestantes, en Lanús el reclamo se vincula a los salarios de los cooperativistas que realizan el barrido. Bajo el título "Economía social y popular en emergencia", la UTEP publicó un comunicado en el que anticipó la marcha.

"Los trabajadores de Lanús nos organizamos por nuestros derechos. Porque no hay navidad digna sin salarios justos y con precarización laboral", asegura el comunicado. Piden "salarios dignos", un bono de fin de año, productos navideños, la continuidad de los convenios laborales y la inclusión de cooperativas de trabajo.

Sin embargo, desde la administración de Álvarez ven a este piquete como una movida política y en ese sentido apuntan, al igual que en Quilmes, a dirigentes cercanos al gobernador Axel Kicillof.

De hecho, hicieron circular fotos en las que se ve a Silvio "Tinino" Denis Guzmán, un hombre de Agustín Balladares, referente del Movimiento Evita de Lanús y exconcejal en ese distrito. Balladares estuvo el lunes en Ensenada en un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y se sacó una selfie con Kicillof.

Más allá del reclamo formal, es imposible no atarlo a lo que sucedió ayer en Quilmes, donde hubo serios incidentes durante un reclamo contra el plan de ordenamiento municipal. Ayer, finalmente el Concejo Deliberante aprobó el estacionamiento medido para diferentes zonas del partido, y Grabois aseguró que el conflicto nada tenía que ver con la interna del peronismo.

Sin embargo, desde La Cámpora además de señalar al diputado nacional de Patria Grande, ahora también acusan al Movimiento Evita y trazan las líneas que llegan al gobernador.

Fuente: Agencia DIB