lunes 22 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025 - 21:20

Kicillof: "Resistir y cuidar no es suficiente, hay que darle al pueblo una perspectiva de futuro"

El Gobernador encabezó el encuentro de fin de año del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que se realizó en la localidad bonaerense de Ensenada.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof encabezó el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ensenada. (MDF)&nbsp;

Axel Kicillof encabezó el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ensenada. (MDF) 

El gobernador Axel Kicillof dijo presente en el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), facción del peronismo que lidera, que se realizó este lunes en la sede del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA) de la localidad bonaerense de Ensenada, con cientos de militantes del espacio político y figuras del Gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.

Más noticias
Kicillof con sus pares del peronismo en la Casa de La Pampa. 
Panorama Político Bonaerense

Kicillof, entre la federalización por mano ajena y los mil focos de la pelea con el camporismo
El gobernador Axel Kicillof, hoy al anunciar la obra del Plan Maestro. 

Kicillof abre 2026 con una obra hídrica clave para el interior, y desafía a Milei: "el perro del hortelano"

"Dijimos que íbamos a ser escudo y red para defender a los sectores agredidos por (Javier) Milei pero también que nuestra misión era construir una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablarle al que piensa distinto. Resistir y cuidar no es suficiente, también hay que darle a nuestro pueblo una perspectiva de futuro", subrayó el mandatario provincial. Y añadió: "Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, afirmó el gobernador Axel Kicillof, al encabezar este lunes un plenario con más de 1.500 militantes del Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad de Ensenada.

Embed - Axel Kicillof en Ensenada, plenario MDF 22 de disiembre.

"No alcanza con el peronismo"

En ese marco, Kicillof señaló: “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”. En clave electoral con perspectiva al 2027, propuso: “Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia: hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”, añadió.

Embed

“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, expresó el Gobernador y sostuvo: “No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”.

Por último, Kicillof apuntó: “Dijimos que íbamos a ser siempre escudo y red para proteger a todos los atacados por las políticas de Milei. Por eso estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente y sin dejar de convencer”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Kicillof, entre la federalización por mano ajena y los mil focos de la pelea con el camporismo

Kicillof abre 2026 con una obra hídrica clave para el interior, y desafía a Milei: "el perro del hortelano"

Kicillof lanzó en Santa Clara del Mar "uno de los Operativos de Sol a Sol más grandes de la historia"

Kicillof, en la marcha contra la reforma laboral: "Es lo más parecido a la ley Banelco"

El fin de año de Kicillof: austeridad obligada mientras el peronismo vuelve a implosionar

Kicillof recorrió en Bahía Blanca el avance del plan hídrico y entregó viviendas

Kicillof "va a potenciar" las iniciativas que busquen detener la privatización de Nucleoeléctrica

Duro cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois: "Me cuesta creer que tenemos los mismos intereses"

Pese al reclamo sindical, la negociación por salarios de la Provincia pasa a enero

El Presidente le deseó una pronta recuperación a Cristina Kirchner

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Axel Kicillof junto a representantes de los gremios. 

Pese al reclamo sindical, la negociación por salarios de la Provincia pasa a enero

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof encabezó el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ensenada. (MDF)  video

Kicillof: "Resistir y cuidar no es suficiente, hay que darle al pueblo una perspectiva de futuro"