martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 10:53

La Plata: YPF inauguró un espacio clave para monitorear las operaciones en tiempo real

Se trata de la sala Real Time Operations Room (RTOR) en el Complejo Industrial La Plata, que “permite mejorar la eficiencia, la productividad y la seguridad, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de respuesta ante desvíos”, se informó.

Por Agencia DIB
La nueva sala RTOR (Real Time Operations Room, sala de operaciones en tiempo real) de YPF en La Plata.

La nueva sala RTOR (Real Time Operations Room, sala de operaciones en tiempo real) de YPF en La Plata.

DIB | Merlín Azpiroz

En el año en que está cumpliendo su centenario, YPF inauguró la sala Real Time Operations Room (RTOR) en el Complejo Industrial La Plata, “un espacio que integra todas las operaciones del Complejo en tiempo real para lograr mayor eficiencia, productividad y seguridad”, según informó la compañía en un comunicado.

Más noticias
Profertil, la mayor productora de fertilizantes de la Argentina, oficializó un cambio clave en su estructura accionaria.

Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense
La marcha universitaria. 

La Justicia otorgó una cautelar para actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles

La RTOR, se destacó, “se convierte en el centro neurálgico, donde ingenieros y operadores trabajan de manera coordinada para reducir los tiempos entre la detección de un desvío y la corrección del proceso”.

YPF señaló que “anteriormente este monitoreo se realizaba de manera independiente en las distintas unidades del Complejo, por lo que esta integración permitirá optimizar rendimientos, mejorar la respuesta y volver más rápido al punto óptimo de operación”.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Agencia DIB (@agenciadib)

Hacia el futuro

“Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso. Queremos que YPF sea reconocida por su excelencia operativa y por liderar la transformación energética en la región”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

marín-ypf
Horacio Mar&iacute;n en la inauguraci&oacute;n de la sala RTOR.

Horacio Marín en la inauguración de la sala RTOR.

Con esta infraestructura, “la compañía mejora su capacidad para identificar condiciones de riesgo de manera más rápida y conectada, siempre priorizando la seguridad y la confiabilidad de las instalaciones”.

En la presentación también estuvieron Daniel Flores, gerente de Ingeniería y Mantenimiento; Daniel Agrelo, director del Complejo Industrial La Plata; y Manuel Alardi, gerente de Producción.

Cambio de paradigma

Más que una obra, “la nueva sala es un cambio de paradigma”, se destacó: “Incorpora tecnología de última generación, conectividad avanzada y sistemas que facilitan la toma de decisiones basadas en datos”.

“Su interacción directa con el Real Time Intelligence Center (RTIC) potencia el monitoreo continuo y la capacidad de anticipar escenarios, consolidando a YPF en la vanguardia operativa de la región”, afirmó la empresa estatal de hidrocarburos.

En números

El nuevo Real Time Operations Room de YPF cuenta con:

  • 180 km de fibra óptica
  • 16 km de canalizaciones
  • 4 km de bandejas
  • 20 toneladas de soportes.
  • 30 tableros de control, áreas de ingeniería, salas de reuniones, espacios para comunicaciones y servicios, todo diseñado para garantizar continuidad operativa y confort para los equipos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense

La Justicia otorgó una cautelar para actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles

Cuáles son los días de asueto que otorgó el Gobierno bonaerense para las fiestas

Agustín Canapino cerró su 2025 histórico y se quedó con el Premio Olimpia de oro

¿Qué mascotas? Autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia

La Plata: lo siguieron, le pincharon una goma del auto y le robaron una mochila con $15 millones

Sensación pegote: ¿por qué hay días más agobiantes que otros en verano?

Lomas de Zamora: condenaron a un ginecólogo por abusar de al menos 14 mujeres en la consulta médica

Mayor Buratovich: un incendio ya arrasó 5.600 hectáreas y sospechan que fue intencional

La Estación Hidrobiológica de Chascomús, la "fábrica del pejerrey" de la Provincia

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El traslado de un perro para viajar. 

¿Qué mascotas? Autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La marcha universitaria. 

La Justicia otorgó una cautelar para actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles

Por  Agencia DIB