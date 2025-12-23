La Plata: YPF inauguró un espacio clave para monitorear las operaciones en tiempo real
Se trata de la sala Real Time Operations Room (RTOR) en el Complejo Industrial La Plata, que “permite mejorar la eficiencia, la productividad y la seguridad, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de respuesta ante desvíos”, se informó.
La nueva sala RTOR (Real Time Operations Room, sala de operaciones en tiempo real) de YPF en La Plata.
DIB | Merlín Azpiroz
En el año en que está cumpliendo su centenario, YPF inauguró la sala Real Time Operations Room (RTOR) en el Complejo IndustrialLa Plata, “un espacio que integra todas las operaciones del Complejo en tiempo real para lograr mayor eficiencia, productividad y seguridad”, según informó la compañía en un comunicado.
La RTOR, se destacó, “se convierte en el centro neurálgico, donde ingenieros y operadores trabajan de manera coordinada para reducir los tiempos entre la detección de un desvío y la corrección del proceso”.
YPF señaló que “anteriormente este monitoreo se realizaba de manera independiente en las distintas unidades del Complejo, por lo que esta integración permitirá optimizar rendimientos, mejorar la respuesta y volver más rápido al punto óptimo de operación”.
“Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso. Queremos que YPF sea reconocida por su excelencia operativa y por liderar la transformación energética en la región”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.
Con esta infraestructura, “la compañía mejora su capacidad para identificar condiciones de riesgo de manera más rápida y conectada, siempre priorizando la seguridad y la confiabilidad de las instalaciones”.
En la presentación también estuvieron Daniel Flores, gerente de Ingeniería y Mantenimiento; Daniel Agrelo, director del Complejo Industrial La Plata; y Manuel Alardi, gerente de Producción.
Cambio de paradigma
Más que una obra, “la nueva sala es un cambio de paradigma”, se destacó: “Incorpora tecnología de última generación, conectividad avanzada y sistemas que facilitan la toma de decisiones basadas en datos”.
“Su interacción directa con el Real Time Intelligence Center (RTIC) potencia el monitoreo continuo y la capacidad de anticipar escenarios, consolidando a YPF en la vanguardia operativa de la región”, afirmó la empresa estatal de hidrocarburos.
En números
El nuevo Real Time Operations Room de YPF cuenta con:
180 km de fibra óptica
16 km de canalizaciones
4 km de bandejas
20 toneladas de soportes.
30 tableros de control, áreas de ingeniería, salas de reuniones, espacios para comunicaciones y servicios, todo diseñado para garantizar continuidad operativa y confort para los equipos.