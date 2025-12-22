Kicillof "va a potenciar" las iniciativas que busquen detener la privatización de Nucleoeléctrica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este lunes una reunión con referentes del sector de energía nuclear y representantes sindicales vinculados a la actividad. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hace muchos años que la Argentina decidió invertir en el área de energía nuclear, lo que llevó a posicionar al país en un lugar de privilegio a nivel internacional y contar con un activo estratégico clave”. Y sumó: "Lamentablemente todo eso hoy se ve amenazado por un Gobierno nacional entreguista que, con su idea privatizadora, apunta a generar un gran negocio para unos pocos”.

Sobre la intención del encuentro, el mandatario provincial destacó: "El objetivo es demostrar que el sector no está solo : ante un Presidente que se subordina a intereses extranjeros y ataca a nuestra soberanía, cuentan con el compromiso y el acompañamiento de un Gobierno bonaerense dispuesto a defenderlo”. Y remarcó: “Vamos a potenciar todas las iniciativas que estén encaminadas a detener la privatización de Nucleoeléctrica: no podemos permitir que destruyan un sector clave para las perspectivas de futuro de los argentinos y las argentinas”.

Nucleoeléctrica es la empresa estatal que se encarga de comercializar en el mercado eléctrico minorista la energía producida por sus plantas, en tanto que sus balances exhiben números positivos y es una referencia también a nivel internacional.

El encuentro se desarrolló como un espacio de diálogo para visibilizar y discutir el intento del Gobierno nacional por privatizar Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, abordando su rol en el sistema energético nacional y las implicaciones del posible cambio en su modelo de gestión.

Por su parte, Bianco remarcó: "Desde el Gobierno provincial comprendemos al sector nuclear como un componente clave para la soberanía energética y el desarrollo de nuestro país: por eso trabajamos de manera comprometida con cada uno de los actores involucrados para hacer visible el reclamo y continuar el desarrollo nuclear en nuestra provincia".

En tanto, Ghioni resaltó: “La Argentina tiene una tradición nuclear muy importante, con científicos reconocidos a nivel mundial por sus aportes. Lamentablemente, los planes del sector siempre se vieron interrumpidos por gestiones del mismo signo político: como en otras oportunidades en el pasado, este Gobierno nacional vuelve a instalar en la agenda la idea de privatizar el sistema nuclear argentino”.

Presentes

Participaron de la actividad el ministro de Trabajo, Walter Correa; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; su par de Industria y Pymes, Mariela Bembi; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el vicepresidente del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA), Roberto Daoud; la diputada nacional Adriana Serquis; los secretarios generales de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), Guillermo Moser; de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi; el presidente de la Comisión Nuclear de ADIMRA, Ricardo Castro Bernal; el expresidente de NASA, José Luis Antunez; el exdirector Isidro Baschar; el investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Rodolfo Kempf; y referentes del sector.

