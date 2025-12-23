martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 09:01

Carolina Píparo fue designada en el Directorio del Banco Nación en reemplazo de Rodolfo Carvajal

Será una de los ocho directores. Su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028. Píparo había renunciado anticipadamente a su banca de diputada nacional para asumir un cargo en el Ejecutivo.

Por Agencia DIB
Carolina Piparo junto a Javier Milei.
Carolina Piparo junto a Javier Milei.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina (BNA), en reemplazo de Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre. Así, la ahora exdiputada nacional pasa a ser uno de los ocho directores del BNA.



Kicillof: "Resistir y cuidar no es suficiente, hay que darle al pueblo una perspectiva de futuro"
 

Kicillof "va a potenciar" las iniciativas que busquen detener la privatización de Nucleoeléctrica

Según el decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial, Píparo asumió el cargo a partir del 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028, para completar el período legal establecido en la Carta Orgánica de la entidad.

La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el 22 de diciembre, junto con otras modificaciones en la cúpula directiva del banco.

piparo bn

Renuncia de Tillard

En el mismo acto, mediante el decreto 903/2025, se formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y la del vicepresidente Darío Wasserman, quien fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera.

renuncia tillard

Tillard y Wasserman habían sido nombrados por el Gobierno anterior y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en el texto oficial.

Renuncia

La ahora exdiputada nacional había presentado su renuncia a la Cámara baja una semana antes del final formal de su mandato. La decisión respondió a que iba a asumir un cargo vinculado directamente al Poder Ejecutivo, que ahora se confirmó que se trataba de la dirección del Banco Nación.

De acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, la designación de la platense se dio a instancias de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien viene ordenando el armado político y administrativo de distintas áreas estatales.

Píparo había sido electa en 2021 por La Libertad Avanza. En 2023 fue la candidata a gobernadora bonaerense libertaria. Más tarde tuvo protagonismo político durante el primer año del gobierno de Javier Milei. En los últimos meses, incluso, había retomado su alineamiento con el oficialismo tras reuniones con Karina Milei.

Fuente: Agencia DIB

