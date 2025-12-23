Carolina Píparo fue designada en el Directorio del Banco Nación en reemplazo de Rodolfo Carvajal

El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina (BNA), en reemplazo de Rodolfo Carvajal , cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre. Así, la ahora exdiputada nacional pasa a ser uno de los ocho directores del BNA.

Según el decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial, Píparo asumió el cargo a partir del 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028 , para completar el período legal establecido en la Carta Orgánica de la entidad.

La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , el 22 de diciembre, junto con otras modificaciones en la cúpula directiva del banco.

En el mismo acto, mediante el decreto 903/2025 , se formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del B anco Nación y la del vicepresidente Darío Wasserman , quien fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera.

renuncia tillard

Tillard y Wasserman habían sido nombrados por el Gobierno anterior y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en el texto oficial.

Renuncia

La ahora exdiputada nacional había presentado su renuncia a la Cámara baja una semana antes del final formal de su mandato. La decisión respondió a que iba a asumir un cargo vinculado directamente al Poder Ejecutivo, que ahora se confirmó que se trataba de la dirección del Banco Nación.

De acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, la designación de la platense se dio a instancias de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien viene ordenando el armado político y administrativo de distintas áreas estatales.

Píparo había sido electa en 2021 por La Libertad Avanza. En 2023 fue la candidata a gobernadora bonaerense libertaria. Más tarde tuvo protagonismo político durante el primer año del gobierno de Javier Milei. En los últimos meses, incluso, había retomado su alineamiento con el oficialismo tras reuniones con Karina Milei.

Fuente: Agencia DIB