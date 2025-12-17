Axel Kicillof acelera la instalación nacional: foto con Insfrán y más críticas al "centralismo" de Milei

Axel Kicillof dio hoy un nuevo paso en la estrategia de nacionalización de su figura centrada en la construcción de un discurso “federal” combinado con acuerdos políticos con sus pares del peronismo no kirchnerista , al firmar un “pacto de cooperación” con la provincia de Formosa, que incluyó una foto de alto perfil con el gobernador Gildo Insfrán.

El mandatario bonaerense estuvo acompañado en su incursión nacional por dos coroneles políticos importantes : el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Kicillof viene de firmar ayer un documento en el cual se reclamaba a Javier Milei por el desfinanciamiento de las provincias , que también rubricaron Insfrán, el gobernador pampeano Sergio Zillioto, el riojano Ricardo Quintela, el fueguino Gustavo Melella y el santiagueño Elías Suárez.

En Formosa, profundizó en la misma línea: apuntó a una “deserción” del Gobierno nacional en su relación política con las provincias y sumó una foto política que lo vuelve a mostrar con dirigentes fuertes del peronismo que tienen responsabilidad de gobierno y manejo de poder .

La nueva estrategia

Los primeros pasos de la estrategia de construcción de poder de cara a la pelea por el poder de 2027 marcan así un distanciamiento de los gobernadores de origen peronista que apoyan las leyes de Milei en el Congreso, como Raúl Jalil u Osvaldo Jaldo, pero también un alejamiento de referentes del kirchnerismo clásico, con quienes Kicillof mantiene un enfrentamiento creciente en Buenos Aires.

“ No es ruptura, se trata de construir un perfil más amplio al del kichnerismo clásico, para permitir que, luego, se sumen todos los sectores que enfrenten a Milei ”, dijo a DIB una fuente con despacho muy cercano al del gobernador.

La elección de Formosa como primer destino para la nueva etapa política tampoco fue causal: Insfrán es un opositor nítido a Milei y, a la vez, uno de los dirigentes de mayor permanencia en el poder de la historia democrática del país. Fue el propio gobernador formoseño quien dejó una de las frases más comentadas de la jornada: “Esta es la largada de Kicillof”, dijo en un contacto con periodistas locales.

La pelea en Buenos Aires

El gesto político de respaldo de Insfrán se da en un contexto muy especial, de alta tensión interna en el Partido Justicialista. Mientras sectores vinculados a Máximo Kirchner impulsan un congreso partidario convocado para el 19, con mandatos que vencen el 18 y fuertes cuestionamientos políticos y judiciales, Kicillof prepara para el lunes un acto propio con los principales dirigentes de su espacio de todo el país y eje en el debate político y programático.

El gobernador, como contó DIB, no jugará personalmente en la elección para dirimir las nuevas autoridades del partido en la Provincia, pero sí habrá presencia del Movimiento Derecho al Futuro, que reclamará una “democratización” de la conducción partidaria, con la posibilidad de presentar una lista propia si finalmente hay una elección interna.