jueves 23 de abril de 2026
23 de abril de 2026 - 20:59

Kicillof lanzó el MDF educativo y Sileoni dejó una frase clave: "el modelo nunca está atrás"

El gobernador le pidió al presidente "menos escuela austríaca y más escuela pública". Sileoni envió un mensaje a la interna del peronismo.

Kicillof con Magario en el Teatro Roma.&nbsp;

Kicillof con Magario en el Teatro Roma. 

Prensa MDF.

Axel Kicillof lanzó hoy en Avellaneda el capítulo educativo del Movimiento Derecho al Futuro y Alberto Sileoni, uno de los armadores del espacio y hasta hace poco su ministro de Educación, dejó un mensaje político clave: “el modelo nunca está atrás”, dijo en su discurso.

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Kicillof encabezó el acto, que se realizó en el Teatro Roma, con el intendente Jorge Ferraresi, uno de los dirigentes importantes del MDF, mencionado como posible candidato a sucederlo e la gobernación, como anfitrión.

“El enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario, apunta también contra un eje central de nuestro pueblo: la posibilidad de construir una sociedad más justa, con igualdad y soberanía”, dijo Kicillof en el discurso de cierre.

“Tenemos un Presidente que no solo está ajustando, sino aplicando una política criminal contra la educación: necesitamos menos escuela austríaca y más escuela pública argentina ”, remarcó el Gobernador, quien recordó que en su gestión realizó 8.500 obras de infraestructura escolar.

Pero fue Sileoni quien, en el discurso inmediatamente anterior al del Gobernador, dejó un mensaje que pareció apuntado a la interna en el peronismo: “Hay que hacerlo con la misma pasión, no hacer lo mismo. El modelo nunca está atrás", dijo el exministro.

Fue una frase apuntada al centro del debate entre el kicillofismo y el cristinismo, que le reclama al gobernador una reivindicación más clara de los logros de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y le reprocha no reclamar con más énfasis contra su condena judicial.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra.

Fuente: Agencia DIB:

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