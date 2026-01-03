sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 13:04

Kicillof expresó su "condena" a la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El gobernador bonaerense lamentó la situación, que constituye “una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Por Agencia DIB
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.&nbsp;

El gobernador bonaerense Axel Kicillof. 

En horas del mediodía de este sábado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó su “condena” a la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, que según él constituye “una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”.

Más noticias
Marcela Passo asume en Transporte.

Cambios en el gabinete bonaerense: oficializan designaciones en Transporte y Educación
Una sala de cine. 

"INCAA bonaerense": promulgan la ley que busca fomentar el cine y atraer inversiones

En sus redes sociales, Kicillof escribió: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Estas acciones, continuó, “vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”.

Tradición en el diálogo

El gobernador recordó que “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.

“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, cerró Axel Kicillof.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cambios en el gabinete bonaerense: oficializan designaciones en Transporte y Educación

"INCAA bonaerense": promulgan la ley que busca fomentar el cine y atraer inversiones

Kicillof recibió a sindicatos y volvió a rechazar la reforma laboral de Milei

La Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

Kicillof quiere cambiar de tema, pero las peleas pendientes no lo dejan

Kicillof, duro con Milei por el atraso cambiario: "Es un desastre lo que están haciendo"

Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición y no descartó más ataques

Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de "cómplices" de Maduro

Venezuela: Cancillería respaldó las acciones de Estados Unidos y pidió la liberación de Nahuel Gallo

Milei afirmó que "debería asumir ya mismo González Urrutia" en Venezuela

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Nicolás Maduro.

Trump anunció la captura de Maduro en Venezuela y Milei celebró: "La libertad avanza"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El jefe de Gabinete, Maniel Adorni. 

Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de "cómplices" de Maduro