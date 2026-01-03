El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En horas del mediodía de este sábado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó su “condena” a la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, que según él constituye “una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”.

En sus redes sociales, Kicillof escribió: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Estas acciones, continuó, “vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”.

Tradición en el diálogo El gobernador recordó que “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.

“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, cerró Axel Kicillof. Fuente: Agencia DIB

