Nación reabrió el registro para que talleres particulares hagan la VTV: ¿qué pasará en Provincia?

La Secretaría de Transporte de la Nación dispuso la reapertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y habilitó la incorporación de nuevos prestadores para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), en el marco de la reforma del sistema impulsada por el decreto 196/2025.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que los talleres inscriptos podrán efectuar los controles conocidos como Verificación Técnica Vehicular (VTV) sobre vehículos particulares y comerciales, de pasajeros o carga , antiguos o especiales, siempre que acrediten la capacidad técnica exigida por la normativa vigente.

La resolución también modifica la denominación del registro, que deja de llamarse Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos de Transporte de Pasajeros y Cargas para pasar a denominarse simplemente Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, en línea con el alcance más amplio que tendrá el sistema.

Según la norma, el registro funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, será abierto, público, gratuito y completamente digital, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El Gobierno argumentó que la reapertura busca revertir las restricciones introducidas en 2023, cuando se había dejado sin efecto el mecanismo de incorporación de nuevos talleres, una situación que, según los fundamentos de la resolución, afectó la competencia y redujo la oferta del servicio.

Sin embargo, los cambios anunciados por la administración libertaria no impactarán, en principio, en el territorio bonaerense. Es que como viene informando Agencia DIB, la medida no está en análisis en la Provincia. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, indicaron.

Los cambios de la “VTV Nacional”

Uno de los cambios más relevantes es que el valor de la RTO quedará sujeto a la libre negociación entre el usuario y el taller. Actualmente la tarifa para vehículos en la provincia de Buenos Aires es de $97.057 con IVA incluido.

El nuevo anexo aprobado por la Secretaría de Transporte nacional establece expresamente que los usuarios pactarán libremente con cada Taller de Revisión Técnica el precio de las inspecciones, eliminando cualquier referencia a tarifas reguladas por el Estado nacional.

Otro punto clave es la flexibilización de los plazos. Ahora, en las provincias que adhieran, los vehículos particulares nuevos tienen que hacer la primera inspección a los 5 años mientras que los de cargas y pasajeros pueden esperar hasta los 12 meses. La revisión periódica es cada 24 meses para los vehículos particulares de hasta 10 años y de un año para los más de una década.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar y auditar a los talleres inscriptos en el Registro, y deberán cumplir requisitos técnicos mínimos de infraestructura, equipamiento, calibración de instrumentos y conservación de documentación.

Además, tendrán que remitir información de cada inspección a una base de datos nacional que la Subsecretaría de Transporte Automotor deberá implementar en un plazo de 90 días. Los equipos utilizados para las revisiones deberán someterse a controles de calibración cada seis meses o cada 6.000 revisiones, lo que ocurra primero.

Fuente: Agencia DIB