Kicillof en el 24-M: "Hoy luchar por los DDHH significa también luchar por los despedidos"

El gobernador Axel Kicillof estuvo con Madres de Plaza de Mayo en la previa del acto central por el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, del que participó junto a ellas. En un discurso sobre el significado de la fecha, el gobernador trazó un vínculo entre la política económica de la dictadura y la del gobierno de Javier Milei.

“Estamos aquí para dejar en claro que hoy luchar por los derechos humanos significa también luchar por todos los pibes que tienen hambre y por los trabajadores despedidos ”, dijo el gobernador en un mini acto improvisado en la sede de Madres, donde estuvo reunido con varias de las miembros de la conducción del organismo.

Cuando habló, a la salida de ese encuentro que duró una media hora, el gobernador apuntó a los vínculos entre la política económica de la dictadura y la de Milei. “ Hoy las plazas de todo el país están más llenas que nunca: es una respuesta a un Gobierno que lleva adelante las mismas políticas económicas que impulsó la dictadura militar a través del terrorismo de Estado, dijo el gobernador.

En medio de cantos en los que se pedía por “Axel Presidente”, el gobernador se tomó un momento para pedir por Cristina Kirchner: “es inocente” , dijo en relación a la condena que purga en su departamento de 1111, donde hoy se manifestaron militantes que luego también participaron del acto en la Plaza, a quienes ellas les entregó -desde el balcón al que salió a saludar- un pañuelo blanco de Madres y Abuelas.

“ Hay que sacar a Mile i”, insistió el gobernador en ese contexto, en referencia a las elecciones del año próximo, en las que podría ser candidato a presidente.

“El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino. Con más fuerza, con energía, al lado de las Madres y en memoria de los compañeros y compañeras que lucharon por una patria mejor: nuestro compromiso es seguir luchando para sacar adelante a la Argentina”, dijo Kicillof.

Una respuesta a la Casa Rosada

El gobernador también apuntó al video alusivo que difundió la Casa Rosada, en la que se habla de “Memoria Completa”. Dijo que “vamos escuchar provocaciones e inventos, pero esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”.

Varias veces, además, volvió sobre las Madres y Abuelas, para reivindicar su papel en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. “ Hoy extrañamos a Hebe aunque comprendemos que se fue de esta vida terrenal de la misma manera que lo hicieron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas: peleando. Es por eso que sabemos que todos ellos van a estar aquí, con nosotros, hasta el último día”, dijo Kicillof.

“Luchamos porque son las Madres las que, con su ejemplo, nos explican lo que tenemos que hacer: seguir para adelante e ir a buscar nuestro futuro en las plazas, en las calles y con organización”, señaló el gobernador.