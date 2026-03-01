Pichetto: "La provincia de Buenos Aires es imprescindible para construir el Frente Nacional"

El diputado Miguel Ángel Pichetto habló sobre el peronismo y la provincia de Buenos Aires.

El diputado Miguel Ángel Pichetto puso el foco en la provincia de Buenos Aires como pieza clave para la reconstrucción del peronismo y evitó cualquier definición electoral sobre el gobernador Axel Kicillof . “Ese distrito es imprescindible y debe ser parte vital y central del debate político de lo que yo llamo la creación del Frente Nacional”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron luego de su reunión con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , encuentro que, según relató, estuvo centrado en la coyuntura económica y política del país. Sin embargo, fue al referirse a la provincia de Buenos Aires donde Pichetto dejó una de las definiciones más contundentes.

El legislador sostuvo que el debate hacia adelante no debe comenzar por las candidaturas sino por el contenido programático. En ese marco, consideró que Buenos Aires -por su peso demográfico, productivo y político- resulta determinante para cualquier estrategia opositora. “Antes de hablar de liderazgos hay que discutir las ideas”, insistió.

Consultado sobre la relación entre Cristina y Kicillof, y sobre la posibilidad de una eventual fórmula presidencial de cara a 2027, Pichetto fue categórico: “No me atrevería a hacer ese tipo de definiciones”. Aseguró que durante la charla con la ex mandataria no se abordaron nombres ni construcciones electorales. “No hablamos de fórmulas ni de candidaturas. Aventurarme con eso sería un error grave”, remarcó.

En cambio, planteó que el desafío inmediato es ordenar el debate interno del peronismo y ampliar la convocatoria hacia otros sectores del “centro nacional”. En su visión, la provincia de Buenos Aires debe ser el motor de esa articulación política, no solo por su volumen electoral sino por su estructura productiva y su entramado social.

Vacío en el discurso

Pichetto advirtió además que observa “un vacío” en el discurso actual del peronismo y que resulta necesario poner sobre la mesa un ideario claro frente al contexto económico. Mencionó como ejes prioritarios la defensa del empleo, la producción, la educación, la universidad pública y el diálogo con empresarios nacionales y sindicatos.

Al mismo tiempo, cuestionó con dureza el rumbo del Gobierno nacional, al que acusó de impulsar un modelo de ajuste y exclusión. Frente a ese escenario, insistió en la necesidad de un “gran frente nacional” que supere divisiones internas y ordene una propuesta competitiva.

En ese armado, la provincia gobernada por Kicillof aparece, según sus palabras, como territorio estratégico. Sin confirmar alianzas ni anticipar fórmulas, Pichetto dejó claro que el debate por el liderazgo opositor deberá pasar inevitablemente por Buenos Aires.

