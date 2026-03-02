Mar del Plata: hoteleros le piden a Kicillof un "PreViaje" para el invierno

La temporada de verano tuvo un balance negativo en la provincia de Buenos Aires . Con un gasto promedio 25% menor respecto del año anterior, los operadores turísticos de Mar del Plata ya pusieron su mira en el invierno, y para ello le pidieron al Gobierno de Axel Kicillof una especia de “PreViaje” para incentivar a la actividad.

Mar del Plata: se vendió el Parador Ariston y comenzará su restauración

Si bien el proyecto está en etapa preliminar, la intención es que los empresarios asuman el costo del descuento y el Gobierno se haga cargo de la difusión y evalúe la posibilidad de incluirlo entre los beneficios de la Cuenta DNI.

“Estamos todos muy preocupados por el invierno y en vez de hacer catarsis y quejarnos, la idea era proponer algo. Una de las ideas fue la de hacer un ‘PreViaje’”, explicó el hotelero Eduardo Palena. Y si bien reconoció que la Provincia no cuenta con fondos para implementar un programa así, la idea es que los empresarios hagan el descuento mientras que la administración de Kicillof aporte difusión y beneficios de Cuenta DNI.

En la reunión de referentes del sector turístico con el gobernador y parte de su Gabinete, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata presentó un diagnóstico de la situación actual, pidió medidas de alivio fiscal y propuso formar una mesa de trabajo para diseñar políticas que impulsen la actividad.

“Llevamos dos temporadas consecutivas con promedios por debajo de los objetivos deseados que, combinado con la caída porcentual del resto del año, están haciendo inviable la actividad para la mayoría de nosotros”, destacó la entidad en un comunicado.

La Asociación pidió una serie de medidas fiscales como una exención por el periodo de seis meses del impuesto inmobiliario y la reducción de ingresos brutos por el mismo período.

“Esta disminución del consumo requiere tomar medidas urgentes respecto a la baja de distintos impuestos, pero fundamentalmente haciendo eje en: IVA, ingresos brutos, impuesto inmobiliario y la Tasa de Seguridad e Higiene”, argumentó.

Fuente: Agencia DIB