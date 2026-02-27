Kicillof tuvo que ceder y el kirchnerismo se quedó con un puesto clave en el Senado

La disputa entre Axel Klicillof y el camporismo por el reparto de poder en la cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires tuvo al sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner como el ganador: el gobernador no pudo imponer sus nombres y Mario Ishii fue elegido vicepresidente primero del cuerpo.

Durante varias horas por la tarde se buscaron consensos en el peronismo, pero finalmente eso no pasó. Si bien el kicillofismo no estaba dispuesto a cederle a sus rivales en la interna peronista el lugar de la vicepresidencia primera , segundo lugar en la línea de sucesión del Kicillof, el camporismo se salió con la suya.

Finalmente, el mandatario no pudo imponer a Ayelén Durán en ese lugar, y la dirigente cercana a Andrés “Cuervo” Larroque será vicepresidenta segunda. Y todo quedó en manos del exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, que sumó el poyo cristinista para eso, que hizo pesar sus 15 senadores.

Finalmente, el sector de Kicillof retuvo la vicepresidencia segunda para su candidata. Premio consuelo luego de ir por la vicepresidencia primera y la jefatura del bloque, ambos cargos quedaron en manos del kirchnerismo que hizo pesar sus 15 senadores.

“El gobernador tenía su candidato para la vicepresidencia primera pero los votos los tienen ellos. La Cámpora impuso su mayoría. Está claro que su único objetivo es que Axel no tenga gobernabilidad en la Legislatura”, dijeron desde el sector que responde a Kicillof tras la sesión.

En tanto, en la vicepresidencia tercera del cuerpo asume el libertario Gonzalo Cabezas. La massista Valeria Arata queda a cargo de la vicepresidencia cuarta; la quinta es para el proísta Alex Campbell y la sexta, para Germán Lago, otro kicillofista.

Sergio Berni, presidente del bloque oficialista

En paralelo, la presidencia del bloque de Unión por la Patria quedó en manos de Sergio Berni, otro dirigente que había sido mencionado en la danza de nombres para la estratégica vicepresidencia primera.

En cuanto a las secretarías, quedarán, como hasta ahora, bajo control de la vicegobernadora y presidenta de la Cámara alta, Verónica Magario. Roberto Feletti continúa como secretario administrativo, en tanto que Martín Di Bella renunció al cargo de prosecretario y a partir de la próxima sesión ese cargo quedará en manos de Gustavo Soos, que hasta diciembre del año pasado había ocupado una banca en la Cámara alta.

Di Bella, ex titular de ARBA, pasará a desempeñarse como jefe de Gabinete de la Cámara alta en reemplazo de Ríos Ordóñez, quien asumirá como nuevo secretario legislativo en reemplazo de Luis Lata, recientemente fallecido.

Fuente: Agencia DIB