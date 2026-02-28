General Madariaga: Kicillof encabezó la largada del Rally 2026 Mar y Sierras

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este viernes la largada oficial del Campeonato de Rally 2026 con el inicio del Rally Mar y Sierras , que se desarrolla en los caminos rurales del municipio de General Madariaga . Fue junto al intendente local, Esteban Santoro , y el presidente de la Asociación Civil Rally Argentino (ACRA), Fernando Scarlatta .

En ese marco, Kicillof afirmó: “Una vez más estamos presentes en este evento para dejar en claro que una fiesta popular de estas características necesita de un Estado que invierta y acompañe : estos encuentros generan trabajo y mueven las economías locales”. “Aunque con el intendente tengamos colores políticos distintos, lo hacemos pensando en las familias y en impulsar el turismo : es un ejemplo que otros gobernantes deberían seguir”, agregó.

El evento automovilístico, que se lleva adelante desde el 27 de febrero hasta el 1° de marzo, consta de tres etapas y un recorrido de casi 140 kilómetros que incluye distritos como General Madariaga, Ayacucho, Dolores, General Lavalle y Arrecifes .

Al respecto, Santoro sostuvo: “Agradecemos muchísimo la colaboración del Gobierno bonaerense para que esto pueda hacerse realidad: esta carrera es un espacio que disfruta toda la familia y que repercute en la economía de Madariaga”. En tanto, Scarlatta subrayó: “Esto no es únicamente un evento deportivo , es también turístico, gastronómico y hotelero que le hace muy bien al distrito”.

Equipamiento

Durante la jornada, Kicillof hizo entrega de un nuevo tractor y equipamiento para tareas de refacción y mantenimiento dentro de la Reserva Provincial local, un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos, y herramientas e indumentaria para los trabajadores de las plantas de reciclado locales.

Además, se anunció el inicio de la puesta en valor de la Reserva Provincial Laguna Salada Grande, y la continuidad de la obra de 70 viviendas que se encontraban paralizadas en el distrito.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Seguridad, Javier Alonso; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el responsable de la Federación del Mar y Sierras, Oscar Milani; el coordinador de la categoría regional, Alejandro Flores; y el dirigente Osvaldo Goicoechea.

Fuente: Agencia DIB