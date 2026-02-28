sábado 28 de febrero de 2026
28 de febrero de 2026 - 09:51

General Madariaga: Kicillof encabezó la largada del Rally 2026 Mar y Sierras

El gobernador aseguró que “una fiesta popular como ésta necesita de un Estado que invierta y acompaña”.

Por Agencia DIB
Axel Kiillof en la largada del Mar y Sierras.

Prensa Gobernación
Prensa Gobernación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la largada oficial del Campeonato de Rally 2026 con el inicio del Rally Mar y Sierras, que se desarrolla en los caminos rurales del municipio de General Madariaga. Fue junto al intendente local, Esteban Santoro, y el presidente de la Asociación Civil Rally Argentino (ACRA), Fernando Scarlatta.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Una vez más estamos presentes en este evento para dejar en claro que una fiesta popular de estas características necesita de un Estado que invierta y acompañe: estos encuentros generan trabajo y mueven las economías locales”. “Aunque con el intendente tengamos colores políticos distintos, lo hacemos pensando en las familias y en impulsar el turismo: es un ejemplo que otros gobernantes deberían seguir”, agregó.

Tres etapas y 140 kilómetros

El evento automovilístico, que se lleva adelante desde el 27 de febrero hasta el 1° de marzo, consta de tres etapas y un recorrido de casi 140 kilómetros que incluye distritos como General Madariaga, Ayacucho, Dolores, General Lavalle y Arrecifes.

Al respecto, Santoro sostuvo: “Agradecemos muchísimo la colaboración del Gobierno bonaerense para que esto pueda hacerse realidad: esta carrera es un espacio que disfruta toda la familia y que repercute en la economía de Madariaga”. En tanto, Scarlatta subrayó: “Esto no es únicamente un evento deportivo, es también turístico, gastronómico y hotelero que le hace muy bien al distrito”.

Equipamiento

Durante la jornada, Kicillof hizo entrega de un nuevo tractor y equipamiento para tareas de refacción y mantenimiento dentro de la Reserva Provincial local, un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos, y herramientas e indumentaria para los trabajadores de las plantas de reciclado locales.

Además, se anunció el inicio de la puesta en valor de la Reserva Provincial Laguna Salada Grande, y la continuidad de la obra de 70 viviendas que se encontraban paralizadas en el distrito.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Seguridad, Javier Alonso; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el responsable de la Federación del Mar y Sierras, Oscar Milani; el coordinador de la categoría regional, Alejandro Flores; y el dirigente Osvaldo Goicoechea.

Fuente: Agencia DIB

