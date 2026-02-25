Bianco dijo que en el PJ "hay un problema de conducción" y lo cruzó duro la cristinista Teresa García

El ministro de Gobierno de Axel Kicillof , Carlos Bianco, aseguró que en el peronismo “hay un problema de conducción”, un mensaje que, aunque no la mencionó, implica a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que generó una dura réplica de la diputada nacional Teresa García, una incondicional de la expresidenta.

“Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”, dijo Bianco un canal de streaming. Y añadió: “ Nos tenemos que hacer cargo de esta situación , de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”, añadió.

El jefe de Gabinete no mencionó a Cristina Kirchner pero las declaraciones la implican porque e ella la que al menos desde lo formal ejerce la presidencia del PJ , aunque en la práctica ese rol esté acotado por las condiciones de su detención domiciliaria, que le impiden sostener reuniones políticas.

La intervención de Bianco generó una respuesta dura de la cristinista García: “ sin chistar, guarde respetuoso silencio …. Hay miles q hoy se han quedado sin trabajo y sin salud”, escribió en un post de X en el que adjuntó la nota de Bianco. Y agregó: “P.D : no sé si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción INHUMANA (sic). Más peronismo por favor”.

La referencia al “sin chistar” tiene que ver con una declaración en la cual Bianco le pidió al kirchnerismo en la Legislatura aceptara sin cuestionar las órdenes políticas del gobernador, lo que en su momento generó irritación en el sector alineado con la expresidenta. García en ese momento era senadora bonaerense.

Además, las palabras de Bianco se producen horas después de que el propio Kicillof pidiera “ sumar sectores, sumar dirigentes ” como una urgencia para el partido justicialista. Añadió que es necesario dar un "salto de madurez" que permita articular consensos más amplios.

En esa línea, también cuestionó a los legisladores peronistas que votaron a favor de la reforma laboral y le facilitaron a Milei la aprobación de la polémica normativa. El sostuvo que los sectores del peronismo “votaron distinto”, pero advirtió: “es muy difícil acercarse a un peronista que votó esta reforma laboral”.

“Nosotros somos la fuerza política histórica en Argentina que defiende los derechos de los trabajadores. Es complicado”, argumentó Bianco

Fuente: Agencia DIB.