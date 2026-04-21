martes 21 de abril de 2026
21 de abril de 2026 - 17:24

Kicillof asume el viernes en el PJ en un clima de tensión tras un fuerte reproche de Mayra Mendoza

Hoy se filtró un mensaje de la diputada en la que acusó al gobernador de no tener un trato "humano" con la expresidenta Cristina Fernández. Más tensión con el camporismo.

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Mayra Mendoza y Axel Kicillof. 

Axel Kicillof asumirá este viernes la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, un cargo al que accedió a partir de un trabajoso acuerdo con Máximo Kirchner, pero lo hará en un clima de renovada y fuerte tensión política con el sector que representa el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

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Kicillof convocó al Consejo del PJ para una reunión en la sede del PJ en La Plata, con un orden del día que incluirá no solo su asunción de la titularidad del Concejo, sino también la discusión de seis cargos de conducción que deben ser resueltos por ese organismo, que ejerce la conducción ejecutiva del partido.

No se trata de un detalle: el acuerdo que habilitó la presidencia de Kicillof incluyó que el Congreso partidario será conducido por Máximo Kirchner, quien recién asumirá cuando se constituya ese órgano. Sin embargo, la discusión de los cargos en el Consejo avivó rumores sobre la presencia el viernes del líder de La Campora, enfrentado con el Gobernador.

Todo se produce en un clima de renovada tensión política entre el kicillofismo y el cristinismo, que el acuerdo por la conducción del partido nunca resolvió, pero que se incrementó en las últimas semanas a raíz de varios episodios, el último de los cuales se produjo en las últimas horas a raíz de la filtración de un mensaje de la diputada Mayra Mendoza.

"Carlos Bianco. Es la misma operación que tuvo CFK en Diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador ”, escribió Mendoza en un grupo de WhatsApp de intendentes y el Gobernador.

La exintendenta de Quilmes respondió así a un mensaje del gobernador en el que informaba sobre el resultado de la operación de su ministro de Gobierno, que sufrió una apendicitis mientras lo acompaña en la cumbre progresista en la ciudad española. En mensaje no tuvo respuestas, ni de Kicillof ni de Bianco.

La intervención de Mendoza -que sigue en el chat pese a que no es más intendenta- contrastó con la respuesta del resto de los miembros del grupo, que le desearon a Bianco una pronta recuperación. Entre ellos los alcaldes de Olavarría, Maximiliano Wagner y de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

Otros cruces

El episodio con Mendoza, una crítica pertinaz de Kicillof, se inscribe en un marco de tensión incrementada en la interna peronista. El senado Mario Ishii, que en algún momento estaba alineado con Kicillof y ahora juega con el Instituto Patria, protagonizó otro, respecto de un tema sensible: la política de asistencia alimentaria de la provincia.

Ishii presentó un proyecto para que se declare la emergencia en esa área, justo cuando el ministro de Desarrollo Humano, Andrés Larroque, anunciaba el aumento de los fondos para el SAE pero la suspensión del MESA, en medio de cruces con su par nacional Sandre Petovello, sobre una deuda que reclama Provincia pero Nación niega.

Además, en las últimas horas el periodista Horacio Vertbisky consideró que Cristina Fernández podría apoyar a un candidato que enfrente a Kicillof en una eventual interna peronista. Lo dijo en términos personales -voceros del Patria negaron a DIB que ella o Máximo lo hubiesen alentado- pero en el MDF consideraron que difícilmente lo hubiese hecho sin una venia de la Expresidenta.

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