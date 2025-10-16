jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 20:48

Karen Reichardt, polémica: dijo que el electorado opositor "tiene una enfermedad mental"

La candidata a diputada de La Libertad Avanza señaló que se trata de personas “que no tienen la capacidad de ver otra mirada”.

Por Agencia DIB
Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1) &nbsp;

Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1)

 

La segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, afirmó este jueves que el sector del electorado que no vote por su partido “tiene una enfermedad mental”. La postulante ya había quedado envuelta en una controversia días atrás por la aparición de viejos mensajes discriminatorios.

Más noticias
El presidente Javier Milei y el candidato Diego Santilli. 

Santilli, tras ser confirmado como primer candidato: "El esfuerzo de los argentinos va a valer la pena"
Karen Reichardt, Diego Santilli y Sebastián Pareja. 

Presentan un recurso ante la Corte para evitar que Santilli encabece la lista

En el marco de una entrevista radial, la candidata aseguró que la Libertad Avanza tiene que ir a buscar al “electorado de Pro” y a aquellos no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, señaló.

Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental

Embed - Karen Reichardt

La sorpresa de los periodistas

Ante la sorpresa de los periodistas, la dirigente ratificó su mirada y negó que se trate de “personas que piensen distinto” y recalcó que se trata de un “tema cultural. “Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

La ahora candidata de LLA había quedado envuelta en una polémica luego que salieran a la luz opiniones en las redes sociales, con mensajes discriminatorios en los que habla de “negros”, “villeros” y “planeros”.

“Si bien al principio había hablado de “enfermedad mental”, luego se corrigió y habló de un “chip”

Temas
Ver más

Santilli, tras ser confirmado como primer candidato: "El esfuerzo de los argentinos va a valer la pena"

Presentan un recurso ante la Corte para evitar que Santilli encabece la lista

LLA esconde a Espert: "Para votar al colorado, marcás al pelado"

Ramos Padilla oficializó a Diego Santilli en el primer lugar de la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires

Karen Reichardt descalificó al kirchnerismo: "Es una enfermedad mental"

El fiscal de Cámara opinó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta de LLA

Milei calificó como "histórico" el apoyo de EE.UU. y anunció una reforma laboral y tributaria

Karen Reichardt, la cabeza de la lista libertaria no se podrá votar a sí misma

La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia

Milei, de caravana por Mar del Plata: "Es un momento bisagra de la historia argentina"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Ministerio de Transporte redefinió la distribución del régimen transitorio de subsidios destinado a las empresas de transporte automotor.

La Provincia reparte mal: algunas ciudades duplican fondos mientras otras apenas suman un 9%

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1)   video

Karen Reichardt, polémica: dijo que el electorado opositor "tiene una enfermedad mental"

Por  Agencia DIB