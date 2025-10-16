Karen Reichardt, polémica: dijo que el electorado opositor "tiene una enfermedad mental"

Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1)

La segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, afirmó este jueves que el sector del electorado que no vote por su partido “tiene una enfermedad mental”. La postulante ya había quedado envuelta en una controversia días atrás por la aparición de viejos mensajes discriminatorios.

En el marco de una entrevista radial, la candidata aseguró que la Libertad Avanza tiene que ir a buscar al “electorado de Pro” y a aquellos no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, señaló.

Embed - Karen Reichardt La sorpresa de los periodistas Ante la sorpresa de los periodistas, la dirigente ratificó su mirada y negó que se trate de “personas que piensen distinto” y recalcó que se trata de un “tema cultural. “Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

La ahora candidata de LLA había quedado envuelta en una polémica luego que salieran a la luz opiniones en las redes sociales, con mensajes discriminatorios en los que habla de “negros”, “villeros” y “planeros”. “Si bien al principio había hablado de “enfermedad mental”, luego se corrigió y habló de un “chip”

