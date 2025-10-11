sábado 11 de octubre de 2025
11 de octubre de 2025 - 17:33

Santilli, tras ser confirmado como primer candidato: "El esfuerzo de los argentinos va a valer la pena"

La Cámara Nacional Electoral ratificó que encabezará la lista de diputados de LLA en la Provincia. Agradeció por la confianza y prometió impulsar reformas.

El presidente Javier Milei y el candidato Diego Santilli.

El presidente Javier Milei y el candidato Diego Santilli. 

La Cámara Nacional Electoral confirmó que Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a Diputados Nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Tras la ratificación, el ex vicejefe de Gobierno porteño agradeció la confianza del presidente Javier Milei y aseguró que el "esfuerzo y el sacrificio" de los argentinos "va a valer la pena".

"Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta", expresó Santilli en su cuenta de la red social.

Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta

La confirmación de Santilli llegó luego de que el tribunal electoral revirtiera un fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que había sido calificado por el oficialismo como "a todas luces escandaloso y contrario a derecho".

En su mensaje, Santilli cerró con una promesa de cara al futuro, alineado con el discurso del Gobierno: "El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena".

