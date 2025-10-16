jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 11:46

La Cámara Electoral aceptó que se impriman nuevos afiches con la cara de Diego Santilli

El tribunal hizo lugar a un pedido de La Libertad Avanza y revocó una decisión en sentido contrario que había tomado la Junta Electoral.

Por Agencia DIB
Karen Reichardt, Javier Milei y Diego Santilli.

La Cámara Nacional Electoral aceptó este jueves el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que se reimpriman los afiches que se van a exhibir en los establecimientos de votación el 26 de octubre, con el objetivo de que lleven la imagen de Diego Santilli como primer candidato a diputado, y no la de José Luis Espert, que renunció a su postulación.

Pese a que la Boleta Única Papel (BUP) tendrá la imagen de Espert y Karen Reichardt, ya que la Cámara no dio lugar a la reimpresión, ahora este cuerpo revocó la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que había rechazado el pedido de reimpresión promovido por el Gobierno nacional.

La Cámara señaló que los afiches o carteles son elementos con un contenido genérico e informativo para todo el distrito (no individualizados por mesa de votación), cuya distribución puede disponerse incluso a través de un circuito paralelo o concomitante al del material esencial para la constitución de las mesas, como urnas, ejemplares del padrón electoral, talonarios de Boletas Únicas de Papel, actas, “sin retrotraer los actos cumplidos ni las operaciones realizadas y sin poner en riesgo la entrega oportuna de dicho material”.

En ese sentido, resaltó que el Correo Oficial informó que es posible la reimpresión y la distribución sin entorpecer el despliegue del resto del material electoral necesario para llevar a cabo los comicios. “Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones y para ello se necesita que la información sea simple y entendible”, justificó.

Según la Cámara, “la autoridad electoral debe procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, máxime cuando -como en el caso- existen márgenes operativos que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin”. (DIB)

Por  Agencia DIB