miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 15:40

Julio Alak y Lucas Ghi encabezaron el inicio de un espacio de formación sobre gestión pública

El Instituto de Capacitación Política lanzó una serie de encuentros para analizar la gestión pública que fue encabezado por Julio Alak y Lucas Ghi.

Por Agencia DIB
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó el encuentro junto a su par de Morón, Lucas Ghi.

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó el encuentro junto a su par de Morón, Lucas Ghi.

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La ciudad de La Plata fue escenario del inicio de un ciclo de conferencias dedicado a la gestión pública y el desarrollo territorial, impulsado por el Instituto de Capacitación Política (ICP).

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El intendente de La Plata, Julio Alak, estará a cargo de la apertura del nuevo ciclo de charlas titulado “Gobierno y Territorios”, del Instituto de Capacitación Política (ICP).

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La jornada inaugural reunió a dirigentes con experiencia de gobierno y tuvo como protagonistas al intendente local, Julio Alak, y a su par de Morón, Lucas Ghi.

El encuentro se propuso como un espacio de intercambio de herramientas, recorridos y perspectivas sobre la gestión estatal. En ese marco, Alak destacó el creciente protagonismo de los gobiernos locales en el país.

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“La gestión local se ha convertido en una centralidad importante en la Argentina y es el segmento que más se ha potenciado desde el retorno de la democracia”, afirmó.

Embed - GESTION PUBLICA Y PROGRESO SOCIAL

Alak destacó el rol estratégico de las ciudades

El jefe comunal platense subrayó además el papel estratégico de las ciudades en la vida cotidiana. “Es donde vive la gente y donde se gestiona”, señaló, al tiempo que remarcó que los municipios actuales impulsan innovaciones territoriales y asumen responsabilidades vinculadas a la producción y el empleo.

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En la misma línea, Ghi puso el foco en la cercanía entre los gobiernos locales y la comunidad. “Nada de lo que tiene que ver con nuestros vecinos y vecinas nos es ajeno”, sostuvo, y agregó que los municipios deben hacerse cargo de la representación política más allá de las formalidades jurisdiccionales.

El intendente de Morón también hizo referencia al contexto actual y planteó la necesidad de fortalecer lo colectivo frente a las dificultades. “El escenario adverso nos invita a pensarnos en clave de nosotros y a romper con la lógica del hiperindividualismo. Nosotros seguimos apostando a lo colectivo”, afirmó.

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Antes del inicio de las exposiciones, la actividad incluyó un momento dedicado a la memoria y los derechos humanos: se descubrió un mosaico y se inauguró una muestra fotográfica del artista Sebastián Miquel, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo.

Formación y reflexión

El ciclo, que continuará en los próximos meses, busca consolidarse como un ámbito de formación y reflexión para dirigentes políticos. El segundo encuentro ya tiene fecha para mayo y contará con la participación del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien abordará el uso de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de gobiernos.

Fuente; Agencia DIB

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