Juan Manuel López, de la Coalición Cívica: "Estamos por fuera de los extremos"

El primer candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, mantuvo un conversatorio en la Universidad de Lomas de Zamora y visitó una escuela y una sala de primeros auxilios de este partido bonaerense. “ Estamos por fuera de los extremos y queremos representar a esa sociedad que necesita una opción seria y coherente ”, aseguró.

Es falso que entre los materiales para votar con la Boleta Única de Papel haya lapiceras que "se borran con calor"

La candidatura de José Luis Espert quedó en la mira, mientras las boletas con su nombre ya están impresas

“Vamos a defender el esfuerzo que vienen haciendo los argentinos y también que el Estado se ocupe de lo esencial como la salud, la justicia y la educación”, expresó López y agregó que le “preocupa" que "empeore el Congreso". "Teníamos que presentar una alternativa para la gente que no quiere votar a LLA ni al kirchnerismo. Nosotros no tenemos miedo de controlar y no queremos poner palos en la rueda”, planteó.

Del encuentro, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, participaron las candidatas a diputadas nacionales que integran la lista Elsa Llenderrozas (UCR) y Maricel Etchecoin (CC ARI) y el concejal de Lomas de Zamora, Jorge Villalba. Previamente, los candidatos visitaron la sala de primeros auxilios Dr. Ricci y la Escuela Media 6.

“ Hay mucha gente que no quiere votar ni a La Libertad Avanza ni al kirchnerismo. Nuestra opción es la de los que saben legislar, los que podemos poner límites sin obstruir y al mismo tiempo construir futuro ”, manifestó el jefe del bloque de la Coalición Cívica que busca renovar su banca en las elecciones del 26 de octubre.

Estamos por fuera de los extremos y queremos representar a esa sociedad que necesita una opción seria y coherente Estamos por fuera de los extremos y queremos representar a esa sociedad que necesita una opción seria y coherente

Como parte de las actividades de campaña, López estuvo hoy en San Fernando donde dialogó con comerciantes de la avenida Avellaneda y compartió un café con vecinos. Más tarde, el candidato a diputado nacional estará junto a Elisa Carrió en San Isidro.

En tanto, mañana López recorrerá Longchamps y Glew del partido bonaerense de Almirante Brown con el candidato a diputado nacional e intendente de Magdalena, el radical Lisandro Hourcade. (DIB)