viernes 03 de octubre de 2025
3 de octubre de 2025 - 10:43

Elecciones 2025: la Justicia impondrá fuertes multas para los que saquen fotos de su voto

La medida para las elecciones del 26 de octubre está dispuesta para evitar que el elector responda a factores externos a su voluntad.

Por Agencia DIB
La Boleta Única de Papel presenta todas las fuerzas políticas en un solo paño y hay que marcar con lapicera la elegida.

La Boleta Única de Papel presenta todas las fuerzas políticas en un solo paño y hay que marcar con lapicera la elegida. 

Los ciudadanos que saquen fotos de su voto con la Boleta Única Papel (BUP) en las elecciones del domingo 26 de octubre serán sancionados con una multa de $77.000. Así lo resolvió el Juzgado Federal N°1 de La Plata, encabezado por Alejo Ramos Padilla.

Una persona consultando el padrón electoral. 

Elecciones: BUP, multas por no votar y qué pasa si me eligen autoridad de mesa
Manuel Adorni junto a José Luis Espert.

El Gobierno respalda a Espert pero lo "obliga" a dar más explicaciones

De acuerdo al articulado en cuestión, se establecen unas 8 prohibiciones durante la celebración del acto electoral, entre ellas, “a los electores tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”, señala el texto normativo. En el artículo 128, se incluye que se impondrá multa de hasta 200 módulos electorales si se incumple ese punto.

Además de estas prohibiciones, se implementaron más cambios en el proceso electoral, a raíz del debut de la BUP en la provincia de Buenos Aires, donde están habilitados para participar 14 millones de electores.

Durante la jornada electoral, ya no estará presente el tradicional sobre y el cuarto oscuro. En su lugar, los votantes encontrarán los modelos de la boleta única papel con imágenes, nombres y colores de listas exhibidos en los pasillos de los locales de votación para facilitar la elección antes de recibir la papeleta.

El procedimiento consiste en que, una vez en la mesa, el elector recibirá la boleta desde un talonario troquelado y una lapicera indeleble. Detrás de un biombo de cartón, deberá marcar la opción de su preferencia con una cruz y luego doblar la boleta para depositarla en la urna, preservando el secreto del sufragio. (DIB)

El diputado nacional José Luis Espert. 

Espert admitió que recibió pagos de Fred Machado pero no baja su candidatura

Manuel Adorni junto a José Luis Espert.

El Gobierno respalda a Espert pero lo "obliga" a dar más explicaciones

Por  Agencia DIB