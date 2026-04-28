Javier Alonso cruzó a Jorge Macri: "Debería dedicarse a gobernar"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , cruzó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , luego de que el funcionario de PRO tildara de “desgobierno” a la gestión de Axel Kicillof. “ Debería dedicarse a gobernar y no a intentar anclarse en títulos tendenciosos ”, le pidió el ministro.

“Macri: usted desconoce absolutamente el territorio más importante del país, porque cuando le tocó gestionar un municipio, siempre tuvo la cabeza puesta del otro lado de la General Paz”, escribió Alonso en la red social X, al recordarle que el ahora funcionario porteño fue intendente bonaerense.

En su posteo, el funcionario de Kicillof citó un video de Macri durante una entrevista en la señal TN donde aseguraba que las falencias en territorio bonaerense aluden “ a la inseguridad ” y a que “no coordinan con los intendentes. “Yo conozco a muchos de ellos y ninguno recibe apoyo por parte de la provincia de Buenos Aires”, dijo el exintendente de Vicente López. Y agregó: “Eso, en definitiva, termina agrediendo a la Ciudad de Buenos Aires y a nuestro estilo de vida de respeto, de ley y orden. Y como no logran que la provincia brille de la misma manera, la agreden ”.

Macri: usted desconoce absolutamente el territorio más importante del país, porque cuando le tocó gestionar un municipio, siempre tuvo la cabeza puesta del otro lado de la General Paz. La Provincia es 1.515 veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires y alberga a casi el 40%… pic.twitter.com/OhZ3Yp0HZJ

La dura respuesta de Javier Alonso

Frente a esto, Alonso fue categórico. “La Provincia es 1515 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires y alberga a casi el 40% de los argentinos. Es además, la que más aporta a la coparticipación que financia a las provincias hermanas y a la Ciudad que hoy le toca gestionar", cuestionó. Y resaltó que “sería bueno que identifique qué intendentes sostienen sus dichos, porque este Ministerio dialoga con los 135 jefes comunales permanentemente”.

“Y con mucho esfuerzo, logramos constituir un Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad de los municipios, incluso con la enorme cantidad de fondos que el Estado Nacional le niega al pueblo de la Provincia”, precisó el ministro.

Por último, y como un tiro por elevación a las recientes declaraciones de Macri sobre sus aspiraciones en 2027, Alonso remató: “Es comprensible que esté preocupado por los guarismos de las encuestas y el malestar en la Capital, pero para revertir eso debería dedicarse a gobernar y no a intentar anclarse en títulos tendenciosos”.

Fuente: Agencia DIB