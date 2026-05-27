miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 13:34

La Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios que brinda el INTI

Un fallo federal suspendió parcialmente la resolución del Gobierno que avanzaba sobre áreas técnicas y prestaciones del INTI.

Por Agencia DIB
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En medio del plan de despidos que busca aplicar el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ahora la Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó parcialmente la resolución oficial que ordenaba el cierre de más de 600 servicios que brinda el organismo en todo el país.

Más noticias
Protesta por el cierre de 25.000 pymes. 

Una protesta por el cierre de pymes terminó con incidentes y un ministro de Kicillof en el medio
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Dan a conocer el cronograma de pago de salarios para estatales bonaerenses

La sentencia le puso un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en abril, que contemplaba la baja de distintas prestaciones técnicas, de certificación y asistencia industrial brindadas por el organismo estatal. El freno judicial fue dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a partir de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Además, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.

Según el Gobierno libertario, el objetivo de la medida era reducir costos y avanzar en una “simplificación administrativa”, como parte del plan "motosierra" de reestructuración y ajuste.

El fallo hizo lugar parcialmente a una presentación impulsada por sectores gremiales y trabajadores del instituto, que habían advertido sobre el impacto de la resolución tanto en los puestos laborales como en el funcionamiento operativo del INTI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2059435953626681535&partner=&hide_thread=false

La resolución judicial otorgó una protección provisoria a las áreas alcanzadas, mientras continúa la discusión de fondo sobre la legalidad de la medida oficial.

“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

El secretario general de ATE remarcó que el cierre de servicios del organismo afectaría capacidades técnicas estratégicas vinculadas a controles de calidad, procesos de certificación y asistencia a pequeñas y medianas empresas. También señaló que la decisión podría tener consecuencias sobre actividades industriales que dependen de las prestaciones del organismo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Una protesta por el cierre de pymes terminó con incidentes y un ministro de Kicillof en el medio

Dan a conocer el cronograma de pago de salarios para estatales bonaerenses

Buscan fortalecer las pequeñas localidades bonaerenses a través del turismo rural

Servicio Penitenciario Bonaerense: 320 aspirantes pasaron a ser cadetes de primer año

Saavedra: dos muertos tras un choque frontal entre una Renault Kangoo y un camión en la Ruta 33

Monte Hermoso: removieron 4 toneladas de basura que había quedado en la playa tras el temporal

La justicia oficializó la feria de invierno: qué pasará con las urgencias

Muerte de Kevin en Chascomús: "Me indigné", dijo el hombre que golpeó al chico en la camilla

Circulaba en zigzag en medio de la niebla: el test de alcoholemia le dio 1,95 g en sangre

González Catán: cayó acusado de homicidio que estuvo prófugo durante 10 años

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

La justicia oficializó la feria de invierno: qué pasará con las urgencias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Presidente Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI en un contacto que mantuvieron en junio.

El FMI le pidió a Milei un aumento del monotributo y que más trabajadores paguen el impuesto a las ganancias