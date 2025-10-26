domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 21:27

Gran triunfo de La Libertad Avanza: se impuso en casi todo el país, inclusive en territorio bonaerense

Se eligieron 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. Javier Milei, el gran triunfador.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei saluda a sus seguidores. (Agencia Xinhua)

El presidente Javier Milei saluda a sus seguidores. (Agencia Xinhua)

La Libertad Avanza consiguió en las urnas un gran apoyo de la sociedad, se impuso en 16 provincias en la categoría diputados, inclusive en territorio bonaerense. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera Javier Milei se impuso con el 40,8% de los votos y 64 bancas.

Más noticias
El presidente Javier Milei saluda a sus seguidores. 

¿Javier Milei pasó el test?: cómo les fue a los presidentes en sus primeras legislativas
Las elecciones legislativas con la BUP.

Cerró la elección con buen debut de la BUP, poca participación y sin denuncias

Lo sigue en el recuento Fuerza Patria con 24,3% de los sufragios y 31 bancas. Aunque en este caso hay aliados que no compiten con ese nombre y si se los suma superaría este espacio el 31%. Tras FP, se ubicó Provincia Unidas con 5,12% y 5 escaños y el Frente de Izquierda con 3,71% y tres bancas de diputados.

El oficialismo se impuso en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros distritos, mientras que en la provincia de Buenos Aires se impone por menos de un punto sobre el peronismo, lo que es una elección contundente en comparación con lo que pasó el 7 de septiembre.

“Ha sido una jornada ejemplar en todo el país”, dijo Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y destacó el éxito de la Boleta Única Papel. “Celebramos una elección con un nivel de transparencia sin precedentes”, agregó.

Un país pintado de violeta

El oficialismo se impuso en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,5%) supera a la del peronismo (40,8%), que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por más de 13 puntos de diferencia.

Para entender la amplia victoria del oficialismo, hay que desgranar el resultado provincia por provincia. Y allí se ve que LLA ganó las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria y los sellos aliados, en tanto, terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno de Milei se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en un recinto que hasta el momento le era muy esquivo.

Qué se elegía en estas elecciones

En esta elección se votó para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. La participación electoral fue muy baja, y según la Cámara Nacional Electoral cerró con el 67,85% del padrón.

Se trata de la elección con más baja participación desde la vuelta de la democracia en 1983. Si se compara con elecciones legislativas, en 2021 fue de 71,1%; en 2017 se alcanzó 77,6% y 2013 se ubicó en 77,6%. (DIB)

*Noticia en desarrollo

Temas
Ver más

¿Javier Milei pasó el test?: cómo les fue a los presidentes en sus primeras legislativas

Cerró la elección con buen debut de la BUP, poca participación y sin denuncias

Elecciones: el 58,5% del padrón ya votó y el comicio entra en la recta final

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno "Tienen mi número, úsenlo"

Elecciones 2025: el voto político en fotos

Javier Milei votó, saludó a la gente y no hizo declaraciones

Máximo Kirchner: "A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga cómo votar"

Milei confirmó ante el jefe del JP Morgan que enviará un paquete de leyes al Congreso

Fuerte repudio de organismos de DD.HH. a un fallo de la Corte Suprema que benefició a un represor

La senadora de EE.UU. a la que Bessent tildó de "peronista" pidió al JP Morgan que no le presente a Argentina

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las elecciones legislativas con la BUP.

Cerró la elección con buen debut de la BUP, poca participación y sin denuncias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La escuela 83 de Los Hornos, en La Plata.

La Plata: denuncian golpiza en la puerta del colegio donde votaban

Por  Agencia DIB