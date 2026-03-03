martes 03 de marzo de 2026
Se acercó a una mujer, le dio una patada por la espalda y le robó: quedó detenido por sus antecedentes

El sujeto tenía cuatro condenas previas por hechos similares. El episodio ocurrió en Munro y fue resuelto gracias a un video captado por cámaras de seguridad.

El ladrón se acercó sigilosamente a la víctima, la pateó por la espalda y se abalanzó sobre sus pertenencias. (Imagen de video)

Un hombre atacó a una mujer por la espalda para robarle y, sin saberlo, las cámaras del municipio captaron su procede r. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Munro, partido de Vicente López. De acuerdo al video, sigilosamente, el sujeto se aceró a la víctima, le dio una patada y logró tumbarla al suelo para cometer el asalto. El hombre sacó objetos de la mochila de la damnificada y se dio a la fuga.

No obstante, tras analizar las imágenes, el ladrón pudo ser identificado. José David Torres, de 31 años, ya había cometido otros robos similares y contaba con cuatro condenas, por lo que, tras ser hallado por las fuerzas de seguridad, se negó a declarar ante el fiscal Gastón Larramendi y permanecerá detenido.

La Policía Bonaerense dio con Torres en el barrio Borges de la localidad de Olivos, donde el delincuente tiene domicilio registrado sobre la calle Nicolás Repetto al 3200. En tanto, el fiscal Larramendi dispuso que se hicieran allanamientos de urgencia en dos domicilios de ese barrio vinculados a Torres, donde se secuestraron las pertenencias de la víctima - una botella de agua y auriculares - y se incautó la ropa que el sospechoso utilizó en el ataque a la mujer.

