martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 19:27

De Luján a España: Felipe VI y el intendente Boto, a un siglo del vuelo del Plus Ultra

En Palos de la Frontera (Andalucía) se conmemoró el centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra. El rey de España y el intendente de Luján participaron de los festejos.

Por Agencia DIB
El rey Felipe VI y Leonardo Boto, intendente de Luján.

El rey Felipe VI y Leonardo Boto, intendente de Luján.

Boto, la alcaldesa local Milagros Romero, Felipe VI y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Boto, la alcaldesa local Milagros Romero, Felipe VI y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La alcaldesa de Palos de la Frontera y e intendente de Luján.

La alcaldesa de Palos de la Frontera y e intendente de Luján.

Palos de la Frontera celebró la hermandad con Luján.

Palos de la Frontera celebró la hermandad con Luján.

El Plus Ultra en la sala Hazaña, donde se lo puede admirar en estos días.

El Plus Ultra en la sala Hazaña, donde se lo puede admirar en estos días.

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de Luján.

La ciudad española de Palos de la Frontera, en Huelva, fue el escenario de las celebraciones al cumplirse 100 años de la hazaña del hidroavión Plus Ultra, que concretó la primera travesía aérea transatlántica entre España y Argentina. Un acto histórico al que fue especialmente invitado el intendente de Luján, Leonardo Boto.

Más noticias
Hace casi 90 años que el Plus Ultra está en el Museo del Transporte de Luján.

A un siglo de la hazaña del Plus Ultra, el hidroavión que unió España con Argentina
Los helicópteros del Grupo ASPA hicieron acrobacias aéreas en Luján.

Luján: la Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra y su hazaña

Luján y Palos de la Frontera son ciudades hermanas

rey y boto en Palos rs
Boto, la alcaldesa local Milagros Romero, Felipe VI y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Boto, la alcaldesa local Milagros Romero, Felipe VI y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Con la presencia del rey de España, el Ejército del Aire y del Espacio, autoridades de nuestra Fuerza Aérea y la alcaldesa local, Milagros del Rocío Romero Antero, los festejos contaron con ofrendas florales, exhibiciones aéreas, conciertos conmemorativos y propuestas culturales. Además se concretó el acto oficial de hermanamiento entre Luján y Palos de la Frontera, las ciudades unidas por el histórico vuelo de 1926.

boto y la alcaldesa ROmero rs
La alcaldesa de Palos de la Frontera y e intendente de Luján.

La alcaldesa de Palos de la Frontera y e intendente de Luján.

“Este hermanamiento con Palos de la Frontera no sólo honra una historia compartida, sino que abre un camino de cooperación y trabajo conjunto entre nuestras comunidades”, expresó el intendente Boto.

El vínculo entre las dos ciudades se fundamenta en que Palos fue el punto de partida de la expedición, mientras que Luján conserva el hidroavión original en el Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”.

palos de la frontera y Luján rs
Palos de la Frontera celebró la hermandad con Luján.

Palos de la Frontera celebró la hermandad con Luján.

La hazaña del Plus Ultra

Plus ultra ahora rs
El Plus Ultra en la sala Hazaña, donde se lo puede admirar en estos días.

El Plus Ultra en la sala Hazaña, donde se lo puede admirar en estos días.

El 22 de enero de 1926, el hidroavión Dornier Wal, bautizado como Plus Ultra, despegó del muelle de la Calzadilla, en Palos de la Frontera, con una tripulación de cuatro hombres. La elección del lugar no fue casual: buscaban emular la gesta de Colón, partiendo desde el mismo puerto histórico.

Luego de más de 10 mil kilómetros, siete etapas, escalas en África, Brasil y Uruguay y 59 horas de vuelo, el Plus Ultra llegó a Buenos Aires el 10 de febrero.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Boto (@leobotoarg)

El entonces rey Alfonso XIII decidió donar el Plus Ultra a la República Argentina. Después de una serie de exhibiciones, el mítico hidroavión fue destinado al Complejo Museográfico Provincial "Enrique Udaondo", en la ciudad de Luján. El Plus Ultra es una de las piezas aeronáuticas más importantes del mundo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

A un siglo de la hazaña del Plus Ultra, el hidroavión que unió España con Argentina

Luján: la Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra y su hazaña

Luján: los dos osos y la tigresa del zoológico ya están en sus respectivos santuarios

Luján: cinco colectivos de la empresa 11 de Junio fueron destruidos por el fuego

De Luján a Europa: trasladan a dos osos pardos y una tigresa de bengala

Las inscripciones en jardines de infantes cayeron hasta el 50% en siete años

La Plata: falleció un joven que se había accidentado con su auto en octubre del año pasado

IOMA advirtió por nuevas modalidades de estafas tras recibir varias denuncias

Se acercó a una mujer, le dio una patada por la espalda y le robó: quedó detenido por sus antecedentes

Tres Arroyos: 12 años de prisión por corrupción de menores en perjuicio de sus hijos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

La Provincia recibe a estatales y advierte: "Hicimos la mejor paritaria de Argentina"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La línea blanca, con menos ventas. 

Peabody entró en concurso preventivo y hay alarma por la planta de La Matanza