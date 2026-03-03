Pigüé: un joven atacó al novio de su ex y lo dejó inconsciente tras patearle la cabeza

El momento en el que el muchacho llega en la camioneta e increpa al otro joven, para golpearlo y dejarlo inconsciente en el piso. (Imágenes de cámaras de seguridad)

Un brutal episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Pigüé durante el fin de semana y, al ser captado por cámaras de seguridad, el video que replica la violenta escena se viralizó en redes sociales. Además, el material fímico podría ser determinante para la acusación contra el atacante.

Según pudo reconstruirse, el hecho se produjo a las 5.13 del sábado 28 de febrero, cuando la víctima, identificada como Darío Carrizo, de 21 años, caminaba por la calle junto a su novia, de 17 años. En ese momento, un joven identificado como Matteo Martinoya, también de 21 años, descendió de una camioneta blanca y los atacó casi sin mediar palabra.

En las imágenes se observa cómo la camioneta apareció de repente y sorprendió de atrás a la pareja de jóvenes que iba caminando con tranquilidad. Del vehículo bajó Martinoya y golpeó salvajemente a Carrizo, quien cayó a la calle. Acto seguido, el agresor le propinó una patada en la cabeza y lo dejó inconsciente. La joven, en tanto, trató de intervenir, y el agresor también le pegó a ella, antes de retirarse del lugar. Mientras tanto, otro muchacho quiso socorrer a la víctima, que no mostró reacción alguna.

Carrizo fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud de la región, por las lesiones que le produjo el fuerte impacto que sufrió en la cabeza. Tras permanecer una horas en el sanatorio fue dado de alta y él mismo radicó la denuncia.

Debido a la gravedad de las heridas y a que Martinoya le propinó a Carrizo la patada en la cabeza cuando ya estaba en el suelo la causa podría ser encuadrada bajo la figura de homicidio en grado de tentativa, una calificación que implicaría penas significativamente más severas en caso de confirmarse esa hipótesis judicial.

De acuerdo a la información preliminar, el agresor sería el exnovio de la joven que acompañaba a la víctima al momento del ataque. Este dato refuerza la línea investigativa que apunta a un posible conflicto de índole personal como detonante.

En tanto, medios locales aseguraron que el agresor tenía antecedentes por otros casos de violencia. La investigación se encuentra en manos de la UFIJ N°12 de Bahía Blanca.

Fuente: Agencia DIB