jueves 23 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 23:15

Estela de Carlotto festejó los 95 años bailando con Kicillof

En La Plata, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue homenajeada por familiares y amigos y estuvo presente el gobernador Axel Kicillof.

Estela de Carlotto fue homenajeada en La Plata y el gobernador Axel Kicillof estuvo presente.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo celebró su cumpleaños 95 en una cooperativa cultural y gastronómica de La Plata, donde bailó con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Carlotto festejó en El Hormiguero, una cooperativa de cocina y espacio cultural ubicada en City Bell, partido de La Plata.

Embed - Kicillof en el festejo del cumpleaños de Estela de Carlotto

Rodeada de amigos, familiares, militantes y referentes sociales, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo festejó con alegría y hasta se animó a bailar con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participó del encuentro organizado por el Sindicato Argentino de Boleros.

La celebración, cargada de afecto y reconocimiento, se convirtió en una postal de lo que representa Estela: una vida atravesada por la memoria, la justicia y la ternura. Por la mañana el gobernador había saludo a Carlotto por las redes sociales.

Embed

El saludo de Cristina Kirchner

En el mismo día, Cristina Fernández de Kirchner le dedicó un mensaje en redes sociales que tuvo gran repercusión. “Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme”, escribió la expresidenta, junto a una foto reciente de ambas.

Embed

En su publicación, Fernández de Kirchner destacó “la serenidad y calidez” que siempre le llamaron la atención de la referente de derechos humanos, y valoró su capacidad para transformar el dolor en una obra colectiva y reparadora. “Supo convertir su pérdida en algo que ayudó a sanar a un país entero”, expresó. Y cerró su mensaje con un afectuoso reconocimiento: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”.

El homenaje coincidió con un tiempo de recuperación para Carlotto, quien a fines de septiembre había sido dada de alta tras una breve internación por un cuadro de intoxicación. Desde Abuelas de Plaza de Mayo informaron entonces que se encontraba “en buen estado de salud” y agradecieron las muestras de cariño.

A poco de cumplir once años desde la restitución de la identidad de su nieto Ignacio Montoya Carlotto, la historia de Estela continúa marcando un camino. Aquel 5 de agosto de 2014, tras 36 años de búsqueda, la noticia del reencuentro con su nieto fue celebrada en todo el país como un símbolo de esperanza. Su hija, Laura Carlotto, había sido asesinada en 1978 durante la dictadura, y desde entonces Estela convirtió su dolor en una lucha colectiva por la verdad y la memoria.

