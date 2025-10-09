jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 12:20

Allanan la casa de José Luis Espert en Beccar y su despacho en Diputados

Es en la causa que investiga su vínculo con Fred Machado. El diputado pidió licencia y renunció a su candidatura electoral.

Por Agencia DIB
El allanamiento en la casa de José Luis Espert.&nbsp;

La Justicia realiza este jueves allanamientos en la casa de José Luis Espert, en Beccar, partido de San Isidro, en el marco de la investigación por los aportes de Federico "Fred" Machado, el empresario acusado de narcotráfico que la Corte Suprema dispuso su extradición.

Días atrás, el fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez inició una investigación por presunto lavado de dinero contra Espert, que quedó imputado por haber recibido US$ 200.000 a principios de 2020 de parte de “Fred” Machado.

Anoche, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, los diputados aprobaron en el recinto la autorización que les había pedido por la tarde el juez federal Lino Mirabelli para avanzar con medidas de prueba que requerían permiso por sus fueros. Incluye medidas en la casa del legislador, sus oficinas y sobre sus teléfonos.

En ese contexto, el despacho del legislador, ahora de licencia, fue franjado anoche y así amaneció hasta que este jueves, cerca del mediodía, ingresaron los enviados de los tribunales acompañados por personal legislativo.

Los problemas judiciales de José Luis Espert

La causa se inició por la denuncia de Juan Grabois, quien llevó el caso a la Justicia para determinar si los fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la Justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

Además, el legislador nacional tiene otros frentes judiciales abiertos. Uno con la Justicia electoral por las irregularidades en la rendición de gastos del partido UNITE que lo llevó como candidato a presidente en el 2019.

Otra causa, en tanto, es por supuesto lavado de dinero por los 36 vuelos que le pagó Fred Machado en esa campaña ante el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, incluyendo el préstamo de una camioneta blindada. (DIB)

