Tras la salida de Espert, asume Benegas Lynch como presidente de la Comisión de Presupuesto

El libertario se hace cargo de la estratégica comisión que deberá llevar adelante la discusión del Presupuesto 2026.

Por Agencia DIB
El diputado Bertie Benegas Lynch. (Archivo)
El diputado "Bertie" Benegas Lynch. (Archivo)

Luego de que el legislador José Luis Espert decidiera tomarse licencia, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados designará este martes al libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch como presidente de ese órgano parlamentario.

Benegas Lynch deberá hacerse cargo de la estratégica comisión que deberá llevar adelante la discusión del Presupuesto 2026, un expediente en el que la oposición decidió marcar la cancha la semana pasada al oficialismo al establecer un cronograma de trabajo.

Reuniones informativas

Los bloques opositores establecieron que habrá seis reuniones informativas que se realizarán desde este martes hasta el 29 de octubre, mientras que se fijó como fecha de dictamen el 4 de noviembre, con el objetivo de votar esa iniciativa a mediados del próximo mes.

En la Comisión de Presupuesto, los libertarios tienen 6 miembros; Uxp, 20; 7 el PRO: 3 la UCR; uno la Liga del Interior; dos Innovación Federal; dos Encuentro Federal; dos el MID; tres Democracia para Siempre; uno la Coalición Cívica; uno Producción y Trabajo y otro el Frente de Izquierda.

Espert renunció a la Comisión tras la confirmación de que recibió 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado para la campaña electoral de 2019, y además pidió licencia hasta el final de su mandato, aunque esa solicitud aún no fue tratada en el recinto de sesiones.

El mundo digital llega al bolsillo: cómo se adaptan los bonaerenses a las nuevas formas de manejar su dinero

Por  Agencia DIB