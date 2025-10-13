martes 14 de octubre de 2025
Doble femicidio en Córdoba: por qué el escritor libertario Agustín Laje se despegó del presunto asesino

El referente libertario aclaró que no es amigo de Pablo Lourta, fundador del movimiento "varones Unidos", con quien compartió un evento en Uruguay y del cual circuló una foto.

Por Agencia DIB
Pablo Laurta en la presentación del libro de Nicolás Márquez y Agustín Laje. (Imagen de video)

Laje aclaró que si bien se conocieron en 2018 durante una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, no tiene "ningún tipo de relación con esta persona". A su vez, expresó: "Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel", dijo a través de una publicación en su cuenta de X.

El escritor explicó que brinda conferencias "en todo el continente, invitado por centenares de instituciones y personas" y apuntó: "Pretender vincularme con cada uno de esos organizadores es un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre".

Doble fem Cordoba 2

Laje dio explicaciones para desvincularse del presunto femicida luego de que circulara una foto en la que se lo ve en Uruguay junto a Laurta y Nicolás Márquez, escritor libertario muy cercano al Gobierno. Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, escribió junto a Laje "El libro negro de la nueva izquierda", donde critican el feminismo de tercera ola y la denominada "ideología de género". Laurta, precisamente, participó de la presentación de ese material.

Qué es "Varones Unidos", el sitio impulsado por Laurta

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba, tuvo como antesala una campaña de hostigamiento y victimización digital encabezada por Pablo Laurta, presunto femicida. El hombre era uno de los impulsores del sitio “Varones Unidos”, una plataforma uruguaya cargada de discursos antifeministas desde la que se intentó culpar a la víctima.

Bajo una fachada de defensa masculina, “Varones Unidos” combinaba contenidos que iban desde "manuales de seducción” en redes sociales hasta ataques a mujeres públicas como Wanda Nara y la abogada Ana Rosenfeld. En sus publicaciones, se insistía en que la sociedad y la justicia estaban “sesgadas” en favor de las mujeres y que los varones eran víctimas del “feminismo judicial”.

Doble femicidio

En las últimas horas se conocieron los asesinatos de Luna Giardina, expareja de Laurta y madre del niño de cinco años que tuvieron en común, y de la madre de la joven, Mariel Zamudio, ocurridos en la mañana del sábado. El sospechoso, Laurta, las mató dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

Doble fem Cordoba
Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron brutalmente asesinadas en Córdoba.

El hombre, tras su intento de escape hacia Uruguay, su país natal, fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Las autoridades dieron con Laurta en el hotel Berlín. Consigo estaba su hijo, de cinco años, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor estaba en buenas condiciones de salud. (DIB)

