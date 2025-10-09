La Junta Electoral rechazó el pedido de reimpresión y José Luis Espert aparecerá en la boleta de LLA

Finalmente José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tras el escándalo por sus vínculos a un empresario investigado por narcotráfico.

La Junta Electoral rechazó esta tarde el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir la boleta con la que votarán los bonaerenses en las elecciones del 26 de este mes, luego de que renunciara el primero de sus candidatos, José Luis Espert , en medio del escándalo por el financiamiento que recibió del presunto narco Fred Machado.

De este modo, la foto y el nombre de Espert aparecerá en la boleta aunque no será candidato porque renunció, presionado por su involucramiento en el caso Machado, en el cual está imputado por presunto navdo de dinero.

El Gobierno había solicitado una nueva impresión de los más de 14 millones de ejemplares ya impresos, con el objetivo de adecuar la oferta electoral a la nueva integración de la lista, que tendrá a Karen Reichardt como cabeza de la lista y a Diego Santilli en segundo lugar, ya que popr cuerda separada ayer Ramos Padilla, en calidad de titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, había rechazado otra presentación para que encabece el diputado.

En los considerandos de la resolución -a la que accedió DIB- la Junta toma en cuenta la posicion que expresaron los representnates del resto de los partidos políticos sobre el pedido de los libertarios, en una audicencia que se realizó ayer. También los informes técnicos del Ministerio del Interior al respecto, que fueron presentados por su titular, Lisandro Catalán, en la misma audiencia. Finalmente, mencionaron antecedentes legales en casos similares.

La cuesitón del costo -unos 12 mil millones de pesos según precisó Catalán- y los tiempos que lleva el proceso de impresión y distribución de las boletas fueron cuestiones clave.

Según el fallo firmado por Jorge Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, la reimpresión resulta “inviable” por los tiempos logísticos que demanda, los plazos procesales ya vencidos y el costo económico —estimado en más de 12 mil millones de pesos—. Todas las demás fuerzas políticas manifestaron su rechazo a la solicitud.

"Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia ”, expresó la Junta Electoral en su resolución. También dispuso “ hacer saber al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina que deberán continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral, en las fechas y condiciones originalmente establecidas ”.

“Las 14.432.516 boletas únicas del distrito se encuentran ya impresas, entregadas a esta Junta, en proceso de control de impresión y en preparación para su entrega al Correo para su distribución de acuerdo con el cronograma establecido. Una nueva impresión implicaría rehacer íntegramente un proceso en un alto grado de avance, interrumpiendo las tareas de control y empaquetado actualmente en ejecución y comprometiendo el cumplimiento del calendario electoral vigente”, señalaron los integrantes de la Junta.

El miércoles, Ramos Padilla ya había marcado que Karen Reichardt (que iba segunda en la lista) pasara al primer lugar, al contrario de lo que quería la Casa Rosada: que ese lugar lo ocupara Diego Santilli, quien al inicio estaba ubicado en el puesto tres. Esta medida fue apelada por LLA y la Cámara deberá terminar de definir. Sin embargo, el oficialismo nacional no contará con la posibilidad de que vuelvan a confeccionarse las boletas, así que sí o sí la cara de Espert aparecerá, más allá de que encabece Reichardt (como todo parece indicarlo) o Santilli.