martes 14 de octubre de 2025
14 de octubre de 2025 - 08:59

Asado, empanadas, vino, cerveza y tradición para un fin de semana al sol

La provincia de Buenos Aires tendrá un fin de semana con comidas, bebidas, destrezas criollas y hasta la historia de la masonería. (@turismopba)

Por Agencia DIB
Fin de semana de tradición en Las Flores.

001 - Magdalena - Ingreso (FILEminimizer)
Cazón
Carmen de Areco - festival del Gin

Fiesta de la Mujer Rural en General La Madrid

Viernes 17, a las 09:00, en el predio de la ex estación del ferrocarril Pontaut.

Fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural. (@turismopba)

Fin de semana largo con paella, mate, torta frita, quesos, cerveza y corvina negra
Solana Sierra, de Mar del Plata al éxito.

Solana Sierra, la marplatense que es la gran esperanza del tenis argentino

Mujeres expositoras, referentes rurales, concurso fotográfico, entrevista a mujeres rurales, espacio de juegos y talleres.

Fiesta Grande de Las Flores 2025

Viernes 17 al domingo 19, desde las 10:00, en el Campo de Doma La Tacuara, Ruta Provincial 30 y av. Presidente Perón.

Prueba de riendas, jineteadas, montas especiales, folclore y bailanta. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/turismolasflores/

117º Aniversario de Barker y Villa Cacique, partido de Benito Juárez

Sábado 18, desde las 09:00, en la plaza Ramón Santamarina.

A las 14, con la imposición del nombre al Centro Cultural de Villa Cacique y reconocimiento a Valle Olivera; a las 16, desfile cívico, escolar y tradicionalista frente a la Delegación Municipal y, desde las 18:00, espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/

3º Fiesta de la Empanada en La Limpia, partido de Bragado

Sábado 18, a las 10:00, en la estación de ferrocarril La Limpia.

Desfile criollo por las calles del pueblo, juegos de kermes, grupos folclóricos, bandas de cumbia y el espectáculo de Carlos Ramón Fernández, el “Chacarero Cantor”. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobragado/ -

16° Fiesta Provincial de la Repostería Criolla en Ayacucho

Sábado 18, a las 10:00 y domingo 19, a las 18:00, en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Concurso a la mejor pastafrola, cocina en vivo, artistas invitados, sorteos y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.ayacucho.gob.ar/agenda

1º Fiesta del Asado Campero en Carmen de Areco

Domingo 19, a las 09:00, en la estación del ferrocarril.

Concurso de asadores con importantes premios, fogón con guitarreada, espectáculos de destreza india, exhibición de zamba a caballo, atracciones criollas y cierre musical con Nano Nelson y Sonia Vega. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasadocampero/

1º Festival de Música y Danzas Latinoamericana en Capitán Sarmiento

Domingo 19, a las 16:00, en el predio ferroviario.

Espectáculos musicales y coreográficos que recorrerán la riqueza cultural latinoamericana, con agrupaciones y artistas de distintas expresiones regionales. Entrada gratuita. En caso de lluvia el evento se trasladará al Cine Italo Argentino. Más información: www.instagram.com/culturacapitansarmiento/

1º Fiesta Criolla de la Mujer Rural en Vieytes, partido de Magdalena

Domingo 19, de 08:00 a 22:00, en la estación de ferrocarril de Vieytes.

Desfile de inauguración, aparte campero femenino, más de cuarenta puestos de productores y productoras, stands institucionales, actividades criollas y talleres. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/Municipalidad_de_Magdalena

2º Oktubre Fest en Lucila del Mar, partido de La Costa

Viernes 17 al domingo 19, de 18.00 a 00.00, en el predio Solar del Pinar de Lucila del Mar, av. Tucumán 5925.

Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados de La Costa con la participación de productores locales, puestos gastronómicos, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico y ferias. Entrada: un alimento no perecedero.

Más información: www.instagram.com/produccionlacosta/

Carmen de Areco - festival del Gin

2º Festival Gin en Carmen de Areco

Sábado 18, a las 18:00, en la ex Estación del Ferrocarril.

Gin, gastronomía y música. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/carmendearecoturismo-

Gran Lechonada en Antonio Carboni, partido de Lobos

Domingo 19, a partir de las 10:00, en el predio del ferrocarril.

Mercado artesanal, artistas en vivo, ballets folclóricos, gastronomía rural, desfile de centros tradicionalistas e instituciones locales, servicio de cantina. En el marco del 129° Aniversario de Antonio Carboni. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/culturalobos

Tierra de Vino y Cultura en Berisso

Miércoles 15, a las 19:00, en la Casa de Culturas, av. Montevideo 821.

Cata de vinos regionales, maridaje con sabores pensados para cada uva, música en vivo con Los Hermanos Herrera y Fausto Pordomingo. Bono contribución: $20.000. Más información: www.instagram.com/berissoculturas/

Mercedes Rock 2025

Viernes 17, desde las 18:00 y sábado 18, a partir de las 15:00, en el sector viejo del Parque Municipal Independencia.

Viernes, presentación de La Poesía de Carlos, Livv, Sin Bozal, San Calavera y Voodo. El sábado actuarán Antonella Icardi, Antípodas, La Desgracia de la Tole, Dingir, Black Cachivache, Rideon Rock, Alto Octanaje, Don Uste y Mango Blu. Cantina solidaria. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturabrandsen/

3° Festival Cultural “De Orilla a Orilla” en Berisso y Ensenada

Sábado 18, a las 12:00, en Isla Paulino (Berisso); desde las 11:00, en la Isla Santiago (Ensenada).

Talleres, charlas, exposiciones, feria de artesanías, música en vivo y productores locales sobre el espacio natural que conecta la Isla Santiago con la Isla Paulino.

Más información: www.instagram.com/berissoculturas/ - www.instagram.com/culturaensenada/

2º Primavera Fest en Bordenave, partido de Puan

Sábado 18, desde las 11:30, en la Casa de la Cultura.

Bandas en vivo, feria de artesanías, patio de comidas, talleres municipales de danza y agrupaciones folclóricos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DPgfaF8DjEz/

Brazilian Day en La Plata

Domingo 19, desde las 10:00, en plaza Moreno.

Más de veinte grupos musicales y cuarenta puestos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata

Ayacucho Cross Rural

Sábado 18 a las 13:30, en el Club A. Independiente.

Carrera que recorre caminos rurales, cruces de arroyos y paisajes del campo bonaerense. Distancias de 15, 8 y 3 kilómetros. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/p/DN51uHwDmKd/?img_index=2

Maratón y Rural Bike en América, partido de Rivadavia

Domingo 19, a las 09:00, en el Vivero Municipal de América.

Maratón en dos distancias: 5 y 10 kilómetros, con largada a las 09:00. Trofeos para los cinco primeros de la general y medallas por categorías. Inscripción: $23.000 con remera y $10.000 sin remera. Rural Bike: distancias de 30 y 60 kilómetros, largada a las 11:15. Premios en efectivo, trofeos y medallas. Inscripción $25.000 y $15.000, según categoría.

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/

Circuito Rural por Coronel Suárez

Sábado 18, a las 09:30, desde Pasman.

El recorrido inicia en Pasman, continúa por la Laguna Caballo Loco y finaliza en Cascada, con circuito por el pueblo. Cierre con un almuerzo en el Club San Martín de Cascada, organizado por la comisión. Cupos limitados. Inscripciones: (2926) 516015. Se suspende por lluvia.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo/

8º City Tour Ciudad Masónica en La Plata

Sábado 18, a las 15:00, desde el Museo y Archivo Dardo Rocha.

Circuito guiado por el corazón simbólico de la ciudad, calles, monumentos y edificios. Duración: 3 horas. Cupos limitados. Costo: $20.000

Organiza Gran Logia Argentina y el Ente de Turismo de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/ciudadmasonica.lp/

Paseo Del Bosque en La Plata

Sábado 18, a las 15:00, desde la puerta de ingreso del Bioparque.

Recorrido a pie por el Paseo del Bosque, el Bioparque, los estadios de Gimnasia y Estudiantes, el Lago, el Anfiteatro Martín Fierro, la Casa Ecológica, el Planetario, el Observatorio y el Museo de Ciencias Naturales. No incluye ingresos a los atractivos. Duración aproximada: 2 horas. Inscripción previa: https://acortar.link/s5NkaU Se suspende en caso de lluvia.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/

Cazón

14° Expo Vivero Cazón, partido de Saladillo

Sábado 18 y domingo 19, a partir de las 10:00, en Ruta Nacional 205, km 170.

Exposición de viveristas y paisajistas, venta de macetas, insumos y abonos para la jardinería, puestos de gastronomía, artesanías, juegos y espectáculos musicales. Domingo, cierre con la actuación de Nico Mattioli. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expovivero

7° Nómade Expotur en Tres Arroyos

Sábado 18, a las 14:00, en el Polideportivo Municipal, La Rioja 100.

Agencias de viajes y emprendimientos turísticos del distrito mostrarán sus propuestas con el objetivo de posicionar a Tres Arroyos como referente turístico regional. Entrada gratuita.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/7-nomade-expotur/

