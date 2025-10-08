Policías encontraron en la basura un contrato entre Fred Machado y José Luis Espert por US$ 1 millón

Efectivos de la Policía Federal encontraron en la casa de Federico Fred Machado, un contrato entre el empresario argentino acusado por narcotráfico en EE.UU y el excandidato a diputado nacional, José Luis Espert.

El documento fue encontrado en el marco de un allanamiento, y fue hallado en mal estado, roto en la basura. La transacción, que data del 2019, contiene las firmas de ambos y da cuenta de una contratación para la realización de un análisis y asesoramiento de mercado.

Las idas y vueltas de Espert Al ser consultado por el contrato, el diputado nacional negó inicialmente haber recibido en enero de 2020 una suma de 200 mil dólares. Sin embargo, tras la publicación de las pruebas judiciales por parte de La Nación —en el marco del expediente que investiga a Fred Machado en Estados Unidos por presunta estafa, narcotráfico y lavado de dinero—, terminó admitiendo que efectivamente había recibido el dinero.

Fred Machado fue arrestado y trasladado a una dependencia de la Policía Federal en Viedma, donde permanece bajo custodia mientras se coordina su traslado a una cárcel federal. El gobierno de Estados Unidos dispone de 30 días corridos para concretar el operativo de extradición del empresario.

