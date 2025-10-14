martes 14 de octubre de 2025
Javier Milei no participará del Coloquio de IDEA en Mar del Plata: Manuel Adorni irá en su lugar

El presidente viajó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y no estará presente en el tradicional encuentro empresario de Mar del Plata. El ministro Caputo participará de manera virtual.

Por Agencia DIB
El vocero Manuel Adorni y el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei no participará del cierre del Coloquio de IDEA que se realiza esta semana en Mar del Plata, debido a “compromisos vinculados a temas centrales de su gestión”. En su lugar, será el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien transmita un mensaje del mandatario a los asistentes.

El jefe de Estado viajó este lunes rumbo a Washington para mantener un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Cómo hacer más competitiva a la Argentina”

La 61ª edición del Coloquio de IDEA se desarrollará entre este miércoles 15 y el viernes 17 de octubre. Reunirá a referentes del sector empresario, la política y el ámbito académico para debatir “cómo hacer más competitiva a la Argentina”. El evento tendrá lugar en el Hotel Sheraton de Mar del Plata y contará con la participación de más de mil invitados.

“Si bien el mandatario manifestó su interés en asistir, no podrá estar presente en el cierre del encuentro debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión”, informaron los organizadores.

También confirmaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, participará de manera virtual “ya que se encuentra en el exterior cumpliendo una agenda internacional considerada clave para la política económica del país”.

“Tanto Javier Milei como Luis Caputo hicieron llegar su agradecimiento a los organizadores y su reconocimiento a la importancia del Coloquio como espacio de diálogo entre los sectores público y privado”, añadieron desde IDEA.

Disertaciones

Además de Adorni, durante las tres jornadas disertarán otros funcionarios del gabinete nacional como Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Entre los gobernadores que confirmaron su asistencia figuran Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco).

“La competitividad será el eje principal que atravesará todo el Coloquio y queremos que el debate nos interpele a los empresarios en primer lugar. No se trata solo de pedir condiciones. Por nuestra parte tenemos la responsabilidad de innovar, de volvernos más productivos, de ser más eficientes y salir a competir en Argentina y en el mundo”, destacó Mariano Bosch, presidente del 61º Coloquio y cofundador y CEO de Adecoagro.

