En Miramar, Abad planteó la necesidad de "ordenar el radicalismo y proyectar la Provincia"

El senador nacional Maximiliano Abad encabezó un acto en Miramar en el marco del 16° aniversario de la Casa Radical “Albano Honores” , en lo que fue una nueva instancia de encuentro del radicalismo bonaerense para dejar varias definiciones sobre la actualidad del partido en la provincia y la discusión de cara a las elecciones del 7 de junio .

Durante su discurso, Abad puso en valor el trabajo local y el arraigo del radicalismo en las comunidades del interior: “Las experiencias locales pueden ser grandes ejemplos para la construcción política. El radicalismo de General Alvarado es el radicalismo que necesitamos consolidar en la provincia de Buenos Aires y en todo el país ”.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer el rol del partido desde una perspectiva territorial: “ Para ponernos de pie y llegar lejos, debemos ser modernos, representativos, republicanos y federales hoy . No en los papeles, sino en el territorio”. Y agregó: “ La UCR tiene la responsabilidad de hacerse cargo de una agenda de la que nadie habla : los cambios demográficos, el avance de la inteligencia artificial y la adaptación de la oferta educativa a la revolución tecnológica”.

El senador también se refirió a la situación de la provincia de Buenos Aires y fue crítico del rumbo de la gestión: “La provincia está peor en todas las áreas. Nunca hubo un abismo tan grande entre las necesidades de los vecinos y las prioridades del Gobierno ”.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en un programa de desarrollo que contemple la producción y el trabajo, con especial atención a las pymes y al interior productivo: “Hay que defender a las pymes a capa y espada, porque son las que generan empleo, innovan y dinamizan la economía”.

“En el territorio está la gente que sufre el avance del narcotráfico y la caída del nivel educativo, la crisis del sistema de salud y la falta de servicios básicos. En el territorio del interior de la Provincia, ustedes lo saben mejor que nadie, están los productores agrícolas y ganaderos que piden que dejen de asfixiarlos con impuestos, que necesitan líneas de crédito y que merecen un plan productivo para poder innovar, invertir y generar trabajo”, señaló.

“Tenemos que escuchar a los jóvenes”

En otro tramo de su intervención, Abad destacó la importancia de escuchar a las nuevas generaciones: “Tenemos que escuchar a los jóvenes, conocer sus proyectos y ayudarlos a construir una Argentina mejor”.

De cara al proceso interno del radicalismo bonaerense, sostuvo que el partido atraviesa una etapa que exige “renovación, legitimidad y convocatoria”, en referencia a la elección de nuevas autoridades partidarias y a la construcción de una alternativa competitiva hacia 2027. “Estamos a 40 días de una fecha muy importante: las elecciones en las que el radicalismo bonaerense va a ordenarse y elegir un liderazgo para llegar al 2027 con expectativas”, remarcó.

Finalmente, reivindicó la figura de Albano Honores y el legado del radicalismo en la región: “Cuando el radicalismo se une y defiende sus banderas, no hay estructura que lo detenga. Y ahora nos toca hacerlo otra vez, todos juntos”.

Dirigentes locales

El acto contó con la participación de dirigentes locales, que abrieron el acto con sus discursos, como el concejal Fabián Barberini, y el referente local Marcelo Honores en una jornada que combinó conmemoración institucional y definiciones políticas, y tuvo además la palabra del intendente de Balcarce, Esteban Reino.

El de General Alvarado fue el cuarto encuentro encabezado por Abad, luego de los realizados en Mar del Plata, en La Plata y en San Martín el pasado jueves, en la Primera sección electoral.

Fuente: Agencia DIB