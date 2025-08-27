miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 16:57

En medio de los incidentes, Milei rompió el silencio sobre las coimas: "Lo que dice Spagnuolo es mentira"

El presidente habló por primera vez sobre el escándalo en la compra de medicametos para la ANDIS. Apuntó contra Diego Spagnuolo.

Por Agencia DIB
Milei durante la fallida caravana en Lomas de Zamora.&nbsp;

Milei durante la fallida caravana en Lomas de Zamora. 

En medio de la caravana en Lomas de Zamodra, el presidenteJavier Mile i se refirió por primera vez al escándalo de los audios de kas coimas y apuntó directamente contra Diego Spagnuolo.

Leé Además
El presidente Javier Milei con José Luis Espert y su hermana Karina. 

El gobierno habla de "intento de magnicidio" y Javier Milei apunta a los "kukas tira piedras"
Milei en Lomas de Zamora, segundos antes de que se desaten los incidentes.

Atacaron a piedrazos la caravana de Milei en Lomas: a él lo evacuaron y Espert huyó en moto

Todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió Todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió

”, apuntó el Presidente ante la pregunta de una periodista de LN+ que lo consultó por los audios del extitular de la Andis.

MIlei rompió el silencio

Es la primera vez que el mandatario se refiere directamente al ex funcionario desplazado la semana pasada de su cargo tras difundirse una serie de audios en los que presuntamente hablaba de pedidos de coimas en su área.

Allí también se involucra en la trama a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institución, Eduardo “Lule” Menem.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno habla de "intento de magnicidio" y Javier Milei apunta a los "kukas tira piedras"

Atacaron a piedrazos la caravana de Milei en Lomas: a él lo evacuaron y Espert huyó en moto

Gesto a los sindicatos:  Kicillof recibió a sus representantes y apuntó a Milei

¿Cómo es el plan libertario para evitar el impacto de las supuestas coimas?

Axel Kicillof: "Me estoy cargando la campaña al hombro y no soy candidato"

Milei en Junín: sin menciones a las coimas pero con una frase ambigua

Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas y desestimó "daño" 

La Provincia apura el Presupuesto para presentarlo antes de fin de mes

Audios y coimas: Axel Kicillof se preguntó "¿por qué lo echaron a Spagnuolo si son falsos?"

"Utilización política": la apuesta oficial frente a los audios de las coimas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona vota frente a las autoridades de mesa.

Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei con José Luis Espert y su hermana Karina. 

El gobierno habla de "intento de magnicidio" y Javier Milei apunta a los "kukas tira piedras"

Por  Agencia DIB