En medio de los incidentes, Milei rompió el silencio sobre las coimas: "Lo que dice Spagnuolo es mentira"

Milei durante la fallida caravana en Lomas de Zamora.

En medio de la caravana en Lomas de Zamodra, el presidenteJavier Mile i se refirió por primera vez al escándalo de los audios de kas coimas y apuntó directamente contra Diego Spagnuolo.

“ Todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió Todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió

”, apuntó el Presidente ante la pregunta de una periodista de LN+ que lo consultó por los audios del extitular de la Andis.

MIlei rompió el silencio Es la primera vez que el mandatario se refiere directamente al ex funcionario desplazado la semana pasada de su cargo tras difundirse una serie de audios en los que presuntamente hablaba de pedidos de coimas en su área.

Allí también se involucra en la trama a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institución, Eduardo “Lule” Menem.

Compartí esta nota en redes sociales:







