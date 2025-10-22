miércoles 22 de octubre de 2025
Elecciones: Fuerza Patria apuesta al bunker unificado para esperar los resultados

Desde Fuerza Patria confirmaron que no habrá un cierre de campaña unificado. Pero el domingo tendrán una foto de unidad.

Axel Kicillof junto a dirigentes en pleno festejo.&nbsp;

Pese a las especulaciones y a que el peronismo no va a tener un acto unificado con todos los sectores, Fuerza Patria llegó a un acuerdo para esperar el domingo a la noche los resultados de las elecciones legislativas todos juntos. Será en La Plata, en el mismo lugar donde festejó el 7 de septiembre.

El centro de cómputo de las elecciones. 

La Cámara Electoral ordenó que el escrutinio del domingo sea "por distrito"
Sergio Massa explicó cómo votar este domingo.

Sergio Massa: "Este domingo 26 de octubre votá la bandera argentina, fuerte y al medio"

Estos últimos días de actividad, las principales figuras “patrióticas” se dedicaron a mostrar cómo se va a votar en estos comicios y cómo se usa la Boleta Única Papel. Tanto Axel Kicillof, como Sergio Massa y Jorge Taiana hicieron énfasis en este punto que es totalmente novedoso para el electorado bonaerense.

En este contexto, Kicillof repetirá este fin de semana la fórmula que le resultó en los comicios del 7 de septiembre: primero un cierre de campaña con recorrida por varios municipios del Gran Buenos Aires. Y el domingo, el bunker en el hotel Brizo platense, donde esperará el resultado junto a todos los referentes y candidatos de la provincia de Buenos Aires, inclusive los de La Cámpora, ya que se había especulado en que iban a mostrarse en otro lugar.

Hasta ahora la agenda del jueves del gobernador incluye una visita por tres municipios de la Tercera y la Primera sección electoral. Entre las dos reúnen casi 10 millones de las 13.353.974 personas habilitadas para ir a las urnas en el territorio. Estará en Almirante Brown, Berazategui y San Martín, junto a los principales candidatos: Taiana, Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.

Durante esta jornada, los otros dos espacios que integran Fuerza Patria, el Frente Renovador de Sergio Mássa y el kirchnerismo, realizarán actos de cierre de campaña en distintos puntos del país, contando con la presencia de los principales alfiles. En los actos se continuará con el encuadre de la campaña "sumar fuerzas para frenar a Milei" que cada uno de los espacios han venido instalando en unidad.

En Buenos Aires, donde se elegirán 35 diputados y el candidato principal de Fuerza Patria es el excanciller, el peronismo apuesta a una victoria amplia, aunque sabe que es difícil repetir los 13 puntos de septiembre. (DIB)

