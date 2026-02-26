jueves 26 de febrero de 2026
El radicalismo bonaerense avanza con las negociaciones y sería inminente una presentación para adelantar la interna

Son movimientos de cara a normalizar la vida partidaria, tras la fallida interna del año pasado. Adelantar los comicios internos para antes del mundial es un punto clave de esa agenda.

El Comité PRovincia de la UCR.
En un clima de reuniones y contactos generalizados , la dirigencia del radicalismo bonaerense avanzó en las conversaciones sobre el futuro del partido, y en ese marco sería inminente la presentación de un pedido para avanzar con el adelantamiento de las elecciones internas, uno de los puntos de la agenda de normalización de la vida interna.

Kicillofistas y kirchneristas tensan la disputa por el poder en el Senado
Citan a indagatoria a un exministro bonaerense en una causa por presunta defraudación

Como vienen informando DIB, tres sectores internos –el nucleado en torno al senador Maximiliano Abad, el de Gustavo Posse y los presentantes bonaerenses de Evolución, cuyo emergente es el gobernador Maximiliano Pullaro- están de acuerdo en la necesidad de adelantar los comicio s. Y en ese marco, definían la posibilidad de avanzar con la presentación para disponer esa medida.

La línea que responde a Miguel Fernández, actual titular del Comité de Contingencia, participa de las charlas, pero en su caso prioriza las conversaciones sobre la unidad partidaria y pone, como un punto subordinado a ese, los cambios en el cronograma electoral.

Según supo este medio, las opciones de adelantamiento consisten en realizar la elección -u oficializar una lista de unidad- el 31 de mayo o, a más tardar, el 7 de junio. Unos señalan que el plazo legal para convocar a una elección en esa fecha se agota en las próximas horas, pero otros argumentan que aún quedan unos días.

Si finalmente se avanza en la presentación, debería cursarse ante el Comité de Contingencia -uno de los órganos de conducción provisoria surgidos de la fallida interna del año pasado- que debería tratarlo en un pleno y, de no haber acuerdo, podría someterlo a votación.

De fondo, l os argumentos para el adelantamiento tienen que ver con apurar la normalización partidaria, sacar a la UCR de una cierta parálisis institucional y, además, adaptarse a la eventualidad de que las generales del año próximo se adelanten en la Provincia, si es que vuelve a haber un desdoblamiento, como el año pasado.

