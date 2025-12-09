El Gobierno presentará las reformas, con foco en la "modernización" laboral y el nuevo Código Penal

El Gobierno presentará este martes las reformas que busca aprobar en el Congreso , centradas sobre todo en la legislación laboral. Todavía tiene que discutir el temario completo y con ese fin se reúne al mediodía el Consejo de Mayo . La propuesta definitiva trata regímenes especiales y actualizar normativas como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad e indemnizaciones .

A primera hora, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 865/2025 con el llamado a Sesiones extraordinarias, que ya fue firmado la semana pasada por el mandatario nacional.

El temario completo, según se lee en un anexo del decreto mencionado, es el siguiente:

El punto 3 comprende una iniciativa que establece un marco jurídico específico para prohibir que los funcionarios de alto rango emitan para cubrir el déficit.

Varias de estas medidas fueron discutidas por el Consejo de Mayo, que volverá a reunirse a las 13.30 en la Casa Rosada, justamente, para acordar los puntos que faltan de algunos de estos textos y elaborar el informe final.

Cita de Mayo

La reunión de este martes será la última de 2025. Encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contará con la presencia de representantes de los distintos poderes y sectores sociales.

Por el Poder Ejecutivo, estará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por las provincias, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

En representación del Poder Legislativo, estarán Carolina Losada (senadora nacional, UCR) y Cristian Ritondo (diputado nacional, PRO). Mientras que participarán Gerardo Martínez, por la CGT, y Martín Rappallini, presidente de la UIA.

Reforma laboral

La expectativa está puesta fundamentalmente en la reforma laboral, que recientemente trascendió a los medios y no cuenta con el apoyo de los sindicatos.

La propuesta definitiva trata regímenes especiales y modifica procedimientos judiciales vinculados, además de actualizar distintas normativas como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad y nuevas reglas para indemnizaciones.

