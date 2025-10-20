Cuatro destinos bonaerenses con la adrenalina del wakeboard

El wakeboard , un deporte acuático que combina equilibrio, destreza y velocidad, se volvió tendencia entre los jóvenes la provincia de Buenos Aires. ¿La novedad? No se necesita lancha propia ni ser profesional: cada vez más destinos turísticos ofrecen espacios con toda la infraestructura, escuelas y paisajes para vivir la experiencia desde cero.

Del norte del AMBA hasta el corazón del Delta o el extremo norte provincial, existen cuatro puntos donde el wakeboard ya es protagonista, según informa la Subsecretaría de Turismo bonaerense. Una propuesta imperdible para agendar y probar cada fin de semana y durante el próximo finde largo de noviembre.

El club Wakeboard Campana ofrece clases para todos los niveles, alquiler de equipos y un ambiente relajado donde la buena onda es protagonista. Un plan perfecto para combinar ejercicio, picnic y paseo por la costanera. A solo una hora y media de CABA, es ideal para escapadas activas.

“Muchos de los que vienen nunca habían practicado Wakeboard y se van felices por haber logrado pararse sobre la tabla. Eso es lo que más nos gusta: que todos se animen”, cuenta Matías Bonadeo, instructor en Wakeboard Campana.

(Desde CABA, se llega por la Autopista Panamericana Ramal Escobar y hay que tomar la entrada a Puerto de Campana).

Zárate: alto nivel en Pampa Cable Park

Ubicada en el camping Las Tejas sobre la ruta 12, a 95 kilómetros de Capital Federal, se encuentra la reconocida Pampa Cable Park: la primera escuela de Wakeboard con sistema de cables tamaño completo (full-size) de Argentina y una de las más grandes de América.

Con un recorrido de 710 metros y capacidad para hasta 10 riders simultáneos, ofrece dos modalidades: un cable circular para atletas avanzados y otro lineal para principiantes.

En su amplísimo entorno natural de 3.000 hectáreas con playa junto al río Paraná, cabañas, bosques y hasta barcos varados en tierra-, la escuela brinda clases, alquiler de equipo completo (tabla, casco, chaleco y traje de agua) y atención profesional, facilitando la evolución rápida de los alumnos desde sus primeros pies en el agua hasta maniobras más técnicas.

Para quienes nunca hicieron y tienen ganas de probar tienen un cable especial de dos torres pensado para iniciantes. “Ahí están solos con el instructor, en una clase totalmente personalizada. Les aseguramos que van a poder deslizarse sobre la tabla en primera clase, y con un par más, ya están listos para pasar al cable grande”, detalló Walter Ditsch, responsable por la escuela.

(Desde CABA se llega por Autopista Panamericana hasta Zárate y luego la Ruta Nacional 12 en dirección a Gualeguay. Son 105 kilómetros)

Belén de Escobar: wake, río y comunidad

En Escobar, el río también se convierte en pista. CH Wakeboard ofrece clases personalizadas, Wakesurf y cable, todo en un entorno rodeado de árboles y tranquilidad. Es un espacio que apuesta por la comunidad, el aprendizaje desde cero y el disfrute sin presiones. Recomendado para quienes buscan iniciarse en el deporte con atención cercana y paisajes que invitan a quedarse.

(Desde CABA se llega por Autopista Panamericana hasta la entrada Puertos del Lago -a la atura de Maschwitz-, seguir hasta Ruta 25, tomar por El Cazador hasta el CUBE.)

San Nicolás de los Arroyos: deporte y descanso

Al norte de la provincia, Renton Park se levanta como una de las nuevas joyas del wakeboard en Buenos Aires. Con infraestructura moderna, entorno natural y propuestas integradas con camping, restaurante, actividades outdoor, este espacio se convirtió en la mejor escapada para recargar el cuerpo y la mente.

(Desde CABA, por Autopista Panamericana en dirección a Rosario, en San Nicolás tomar la Ruta 188. Son 250 kilómetros.)