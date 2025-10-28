El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso y buscará que se trate el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria.

El Gobierno de Javier Milei confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el Presupuesto 2026 y un conjunto de reformas estructurales en materia laboral, tributaria y previsional. La decisión, según adelantaron fuentes oficiales, se formalizará en los próximos días y marcará el inicio de una nueva etapa política tras las elecciones legislativas.

El objetivo de la Casa Rosada es aprovechar la nueva correlación de fuerzas que surgirá en el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los diputados electos. Con la suma de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR, el oficialismo contará con unos 107 legisladores propios y aliados, a los que podría agregar otros seis radicales cercanos. De este modo, necesitaría solo 13 votos adicionales para aprobar el Presupuesto.

Con la nueva conformación del Congreso, el oficialismo tendrá en la Cámara de Diputados, junto a los bloques aliados, la primera minoría.

Los bloques opositores habían aprobado el 8 de octubre un emplazamiento con el cronograma de audiencias, que establecía que el 11 de noviembre se tratara el Presupuesto 2016 en el recinto para que pudiera discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

El peronismo quería mantener la fecha del dictamen pero a la vez reconoce que hay bloques dialoguistas dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la nueva composición el cuerpo.

Voceros parlamentarios de bloques provinciales señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que estas negociaciones se realizarán entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que acordarán una postergación del debate de la ley de gastos y recursos.

Al Presupuesto se suma la intención del Gobierno de Javier Milei de tratar en sesiones extraordinarias las reformas tributaria y laboral, una iniciativa resistida por el grueso del sindicalismo.

Conversaciones

En los últimos días, el bloque libertario inició conversaciones con los sectores dialoguistas para postergar el debate del Presupuesto y discutirlo durante las extraordinarias, ya con la nueva composición parlamentaria. La oposición había previsto su tratamiento en noviembre, pero el Ejecutivo busca “ganar tiempo” para conseguir apoyos y asegurar una sanción sin sobresaltos.

“El compromiso es avanzar con un Presupuesto ordenado y consensuado. Con el llamado a extraordinarias buscamos mayores acuerdos”, señalaron desde el entorno del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien coordina las negociaciones junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Reformas laboral y tributaria

Además del Presupuesto, el Gobierno planea incluir en el temario las reformas tributaria y laboral, iniciativas que integran la agenda del Consejo de Mayo, el espacio donde se diseñan los proyectos que el Presidente considera clave para “sacar al país adelante”. Estas propuestas cuentan con el respaldo del empresariado, pero despiertan fuerte resistencia en el sindicalismo.

“La intención es seguir sesionando de corrido, parar solo en Navidad y Año Nuevo”, deslizaron fuentes cercanas al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en línea con la estrategia de mantener la actividad legislativa durante el verano.

En paralelo, se analiza sumar al debate el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el regreso al sistema financiero de los llamados “dólares del colchón”.

El Gobierno confía en que el nuevo mapa legislativo permitirá consolidar un esquema de poder más estable y facilitar la implementación de las políticas económicas. “Hay gobernadores aliados que se mostraron reticentes antes de las elecciones, pero ahora podemos encontrar más coincidencias que diferencias”, aseguró una fuente de Jefatura de Gabinete.

Por lo pronto, la tarea de tender puentes con las provincias recae en Catalán y Francos, que ofician de interlocutores con los mandatarios y los bloques provinciales. Desde el Ejecutivo destacan el tono conciliador del discurso de Milei tras las elecciones, en el que llamó a “trabajar juntos en una agenda común para el desarrollo del país”.

El oficialismo espera que las sesiones extraordinarias se conviertan en la plataforma política del segundo tramo de la gestión, con un paquete de leyes que refleje el rumbo que el Presidente pretende consolidar: equilibrio fiscal, reforma del Estado y modernización laboral.

“El Consejo de Mayo trabaja hace un año en una agenda muy nutrida, con los temas centrales que necesita Argentina para seguir desarrollándose”, subrayó Catalán, dejando entrever que las reformas ya están listas para ser enviadas al Congreso.